蔡衍明基金會 中秋慰問送愛

蔡衍明愛心基金會執行長胡雪珠（左二）代表董事長蔡衍明致贈秋節慰問金給雲林縣古坑劉姓獨居阿公（右），並握手問好。（許素惠攝）

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中國時報
／雲林報導

蔡衍明愛心基金會今年中秋送暖活動11日首站來到雲林，執行長胡雪珠率隊代表董事長蔡衍明關懷獨居、眼盲老人與弱勢家庭，致贈5000元慰問金及旺旺仙貝等，祝福中秋快樂。該基金會今秋預計送愛1839戶，善款近千萬元，讓弱勢家庭也能過個溫暖的佳節。

胡雪珠率該基金會兩位副執行長趙忠傑與彭澤惠、主任周哲仁、副理江曼華等幹部，以及協助探查出雲林縣內需要關照的87戶弱勢家庭的雲林科技大學聆韻社學生志工，該校學務長蔡佐良也加入探訪行列，一起關懷貧病苦難。

昨日慰問的3戶人家都在古坑鄉永光村，村長賴茂行熱心地帶路，十分感謝蔡衍明董事長及基金會對窮苦村人的關心。

60歲的劉姓阿公獨居，4年前中風，迄今說話仍不清楚。62歲的張阿公5年前因為糖尿病導致雙眼失明，無法工作，未婚的他幸好有大嫂協助生活起居，否則連邁出家門都有困難。85歲的郭阿公有輕微失智症，兒子則罹患憂鬱症，還需照顧2個念國、高中的孫女，貧病交加，生活清苦。

「阿伯，這是阮董事長蔡衍明的一點心意，祝你身體健康呷百二，中秋節快樂啦！」胡雪珠代表致贈每戶5000元秋節慰問金，以及兩包旺旺仙貝米果，受助家庭感激再三。

胡雪珠指出，基金會從2015年開始端午、中秋及農曆春節送暖，至今已濟助了1萬4862戶、7477萬元，今年中秋全國預計再關懷1839戶，發放920萬元慰問金。

胡雪珠也特別感謝雲科大志工協助訪查弱勢需求，目前全國已經有29所大學加入蔡衍明愛心基金會縣市訪查關懷的志工行列。

雲科大愛心志工蕭宇鑫覺得這樣的任務很有意義，基金會能提供實質的資源，讓他們服務起來更有勁，從關懷老人等活動中，也更能領悟孝道的重要，讓孝順成為一種習慣，和蔡董事長提倡的孝親理念不謀而合。

(中國時報)

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