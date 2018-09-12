砸錢率團赴帛琉 挨轟去玩的

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中國時報
／台北報導

北農總經理吳音寧原定12日率團到帛琉進行蔬果推廣，臨時喊卡改由業務部經理帶隊，但仍遭北市議員質疑，帛琉才2萬人口，要推展什麼業務？且北農截至8月淨利較去年同期少1123萬，竟還花大錢假考察、真遊玩，實在很離譜；台北市長柯文哲昨聽聞也直嘆氣說，「應該要謹慎一點。」

吳音寧昨到議會財建委員會專案報告，除了市場改建相關議題，議員徐世勳也質疑，北農12日大陣仗率隊到帛琉考察，但當地僅2萬多人口，觀光客也才3萬多人，考察效益有限。

吳音寧解釋，此行是去帛琉推廣蔬果，約17人成行，每人團費2萬多元，包含農委會補助和北農自費，目前已談成500公斤的蔬果出口量，但淨利仍需計算。此話一出，遭議員汪志冰炮轟，「可以賺多少錢也不知道，能夠期待妳在業務上有多專業？」吳則承諾會後補上完整資料。

昨下午市議會總質詢時，議員陳重文不滿說，北農在吳音寧經營下，今年截至8月比去年同期淨利短少1123萬元，根本是「賠錢總經理」，竟還花大錢去考察，且短短4天行程鬆散，只有1天有考察行程，到底是去推廣還是去玩，這樣下去北農會不會倒？

柯文哲聽聞搖頭冷笑說，倒是不會倒，但應該要謹慎一點；北農主祕路全利解釋，帛琉方曾來北農參訪2次，覺得台灣蔬果新鮮，所以邀請北農過去參訪。

(中國時報)

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