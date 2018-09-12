地景藝術節 富岡展區有看頭

地景藝術節富岡展區，大白鷺鷥已成拍照打卡景點。（呂筱蟬攝）

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

2018桃園地景藝術節將於14日至30日於楊梅富岡、中壢老城區、老街溪沿岸及青塘園登場，以桃園埤塘地景為規畫主軸，楊梅富岡地區極具古早味，藝術家改造農會舊倉庫，也在埤塘邊設立大型白鷺鷥，非常有看頭。

今年由42組藝術家現地創作或與居民協作50件藝術作品，規畫14場假日主題活動，還有藝術家交流會、水上劇場演出，還有客家及青年廣場藝術表演，另有10條深度小旅行等系列活動。

楊梅富岡因台鐵提供公共藝術經費，於是規畫富岡鐵道藝術園區，結合地景藝術節一併呈現。其中，藝術節未開始先轟動，由藝術家許宗傑所創作「粼粼波光．翩翩白影」白鷺鷥，早成民眾打卡景點，凸顯三連陂特色。

林舜龍「榕樹下、陂塘邊、大圳流水好客庄」，重現伯公岡老榕樹，阿公及阿嬤泡茶聊天，磨米炊飯記憶風景。劉柏村「水漾飛機」，則象徵桃園城市起飛，從藝術村落出發，走出新風貌。

改造農會舊倉庫的「富岡風景-光陰的故事」，則將過去富岡生活的剪影，躍在農會倉庫牆壁上；富岡國小圍牆也有當地早市趕集、閹雞選美、神豬大賽等故事，都值得民眾一一走訪探索。

市長鄭文燦說，地景藝術節不僅是藝術家自我創作，也是一種「地方覺醒」，讓大家看到地方特色；同時也是「社區風動」，讓社區形成風潮，匯聚社區力量；最後再透過「藝術打樁」，讓藝術深入地方。針對地景藝術節訂立4項指標，即社區參與、在地特色、環境永續及循環經濟。

(中國時報)

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