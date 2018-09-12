北港龍鳳獅總教頭 將赴泰國傳藝

來自泰國的鄭漢庭（右二）邀請吳登興（中）到泰國傳授龍鳳獅藝陣。（張朝欣攝）

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中國時報
／雲林報導

泰國北欖坡福建人協會在網路上看到雲林縣北港鎮百年藝陣龍鳳獅的精彩表演，希望將這項台灣獨有的藝陣帶回泰國廟宇，11日由北欖坡府本頭古廟負責人鄭漢庭率隊到北港鎮觀摩，並邀龍鳳獅總教頭吳登興赴泰國傳藝。

龍鳳獅為北港德義堂獨特的藝陣，演出時由隊員扮成龍、鳳、獅3種靈獸，配合宋江陣與傳統樂器對陣鬥藝，極具特色，是北港朝天宮媽祖廟遶境重要藝陣之一。

11日北欖坡府本頭古廟負責人鄭漢庭等4名泰國華僑前往北港鎮「中華德義堂龍鳳獅總會」，拜訪德義堂總教頭吳登興，表示泰國有舞龍舞獅，但從未看過龍鳳獅的表演，希望吳登興能前往泰國傳授這項獨特的藝陣。

吳登興當場傳授鄭漢庭龍鳳獅的陣法，鄭漢庭曾練過舞獅，但對龍與鳳的技法並不熟悉，不停讚佩台灣藝陣的博大精深。縣議員蔡岳儒則向鄭漢庭介紹北港各種藝陣，希望藉由藝陣文化前進泰國，讓新南向政策更加多元。

吳登興表示，龍鳳獅因陣法繁複，加上早年無系統性傳承，有段時間幾乎失傳，他擔任德義堂負責人後，成立中華舞龍舞獅運動總會，到各校開班授課，總算讓龍鳳獅風華再現。

為了讓龍鳳獅藝陣登上國際，吳登興決定前往泰國授課，11日先贈送1組龍鳳獅道具給鄭漢庭帶回泰國自行練習，下個月再前往泰國，希望結合泰國當地文化，發展出更具國際特色的龍鳳獅文化。

(中國時報)

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