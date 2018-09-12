高雄青年參與式預算 徵求提案

2018年09月12日 00:46 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市政府推動參與式預算邁入第3屆，今年確定創新創業、就業媒合、社會福利、國際參與等4大青年參與式預算議題，研考會11日宣布自即日起公開徵求提案並進行網路票選。

今年也是首次結合青年事務委員會，由高雄Stand by Youth˙青年參與式預算腦力激盪營，討論出創新創業、就業媒合、社會福利、國際參與等4大青年議題。

青年事務委員會委員馬紹．昂艾表示，青年參與式預算是把資源直接投入民間，經過民主程序討論，再交由政府執行，提案者身分不受限，任何提議都可以，希望青年踴躍提案，高雄有更多的青年想法融入政策。

研考會表示，入選的提案人可獲邀參加後續工作坊的提案討論，一起腦力激盪討論出更符合公益性與可行性的結論，再將提案交由市府執行，也期盼透過此機制讓政策更能符合高雄在地青年需求。

即日起至9月20日公開徵求提案，9月22日至9月30日網路票選，各議題得票數前5高提案，提案人可獲獎勵新台幣1500元超商電子票券或其他等值券。

研考會推動參與式預算邁入第3年，第1年是實驗性質，以高齡、婦女為主題的議題型計畫及哈瑪星在地的社區型計畫；第2年推出蚵仔寮漁港、全國第一個漁村參與式規畫及前鎮區區政建設公民參與式計畫。關心參與各項議題的市民人數年年增加，反映出市民對市政願景不再是市府單向輸出市民只有被接受。

(中國時報)