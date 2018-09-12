2成涼蓆 甲醛超標恐致癌

2018年09月12日 00:46 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

小心致癌涼蓆！經濟部標檢局抽驗夏日常使用的涼蓆，竟然有2成「甲醛」含量超過國家標準，其中1件越南進口的涼蓆還超標21.6倍，甚至連本土的長春牌涼蓆也違規。標檢局表示，吸入或接觸過量甲醛，會影響生長發育，甚至誘發腫瘤，已要求通路與廠商回收下架。

標檢局日前在桃竹苗的量販店、商行、棉被店購買20款涼蓆，進行「過氧化氫」及「甲醛釋出量」安全抽測，雖前者項目都過關，卻發現有5件甲醛含量超過國家標準。

超標最嚴重是越南進口、售價250元的「1+1竹蓆」，甲醛釋出量平均10.8毫克／公升，超出國家標準0.5毫克、達21.6倍，是最毒涼蓆。還有大陸「碳化孟宗竹蓆」與「刮青竹蓆」，與1件未標示產地，於新竹旺財牛五金百貨行販售「孟宗竹席」也不合格。誇張的是，連台灣自家的「長春牌」竟也甲醛過量，其「孟宗竹涼蓆」含量超標6.2倍。

標檢局官員指出，甲醛具防腐功能，用於處理涼蓆等植物纖維製品，或以黏著膠存在涼蓆中，國際癌症研究組織已證實甲醛會令動物罹癌症。吸入過量的甲醛會導致人體呼吸道發炎、引起頭痛、脈搏加快等症狀；與皮膚接觸則會引起皮膚炎及皮膚過敏，濃度高時有刺鼻氣味，易引起眼睛及呼吸道不適，可能引起呼吸道疾病、影響生長發育和誘發腫瘤等健康危害。

標檢局提醒民眾，將涼蓆買回家後，最好先用水將表面反覆擦洗，再放到通風處晾乾，減少化學物質殘留。

(中國時報)