義大醫療團 前進印尼小島義診

2018年09月12日 00:46 中國時報 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

義守大學「學士後中醫學系」、義大醫院中醫部部長蔡金川教授，在今年暑假偕同多名義大老師、醫護人員和實習生，參與國際醫療服務團，前往印尼偏荒小島義診，受到當地人熱情歡迎。

該海外義診活動由國際外科醫學會台灣分會統籌安排，參與的義大團隊包括義大醫院醫學研究部部長暨義守大學「學士後醫學系」老師孫灼均、義大醫院一般醫學外科主任暨「後醫系」老師王浩洸、「後中醫系」教授蔡金川與實習生錢明明等。

在13天行程中，他們前往距離峇里島周邊船程數小時的科莫多島、松巴島等離島義診，在居住環境貧瘠與醫療設施缺乏情況下，團隊自備超音波掃描、心電圖儀器前往協助判讀，並透過中醫把脈、推拿、針灸等進行初步治療，民眾聞訊，到場排隊等候。

「我們是跪著幫他們服務」，蔡金川說，由於現場缺乏簡易式醫療床、堅固座椅，義診人員只能席地而坐，但也甘之如飴，期待所做的能帶給當地人些許身體舒緩、心靈撫慰；而接受診療後的患者，則回報以雙手緊握、鞠躬致意，溫馨感人。

除台灣的醫療團隊外，今年國際義診醫療團成員還有來自波蘭、薩爾瓦多、英國、斯里蘭卡與大陸等國家，前後共兩批，義大醫院國際長暨義大醫學院「醫學系」籌備主任梁正隆、義大醫院健診部副部長林志文，也於8月中前往印尼泗水附近偏鄉服務。

(中國時報)