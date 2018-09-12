義大醫療團 前進印尼小島義診

義大孫灼均老師（中）自備儀器為居民診斷。（義守大學提供）

友善列印
中國時報
／高雄報導

義守大學「學士後中醫學系」、義大醫院中醫部部長蔡金川教授，在今年暑假偕同多名義大老師、醫護人員和實習生，參與國際醫療服務團，前往印尼偏荒小島義診，受到當地人熱情歡迎。

該海外義診活動由國際外科醫學會台灣分會統籌安排，參與的義大團隊包括義大醫院醫學研究部部長暨義守大學「學士後醫學系」老師孫灼均、義大醫院一般醫學外科主任暨「後醫系」老師王浩洸、「後中醫系」教授蔡金川與實習生錢明明等。

在13天行程中，他們前往距離峇里島周邊船程數小時的科莫多島、松巴島等離島義診，在居住環境貧瘠與醫療設施缺乏情況下，團隊自備超音波掃描、心電圖儀器前往協助判讀，並透過中醫把脈、推拿、針灸等進行初步治療，民眾聞訊，到場排隊等候。

「我們是跪著幫他們服務」，蔡金川說，由於現場缺乏簡易式醫療床、堅固座椅，義診人員只能席地而坐，但也甘之如飴，期待所做的能帶給當地人些許身體舒緩、心靈撫慰；而接受診療後的患者，則回報以雙手緊握、鞠躬致意，溫馨感人。

除台灣的醫療團隊外，今年國際義診醫療團成員還有來自波蘭、薩爾瓦多、英國、斯里蘭卡與大陸等國家，前後共兩批，義大醫院國際長暨義大醫學院「醫學系」籌備主任梁正隆、義大醫院健診部副部長林志文，也於8月中前往印尼泗水附近偏鄉服務。

(中國時報)

官田菱殼炭烏金禮盒上市 5校籌組北區最大育成聯盟

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。