首都國道客運 秋節加開班次

2018年09月12日 00:46 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

中秋連假將至，交通運輸系統又將面臨考驗，首都客運因應旅客需求，在9月21日至24日推出國道「市府轉運站往返宜蘭、羅東」、「市府轉運站往返礁溪」路線全票優惠，如使用電子票證搭乘宜蘭市區公車或公路客運轉乘北宜國道客運班車，還可另享優惠，民眾不妨多加利用，省錢又便利。

首都客運推出的秋節運輸方案，自9月21日（星期五）0時起至9月24日（星期一）24時止，「市府轉運站往返宜蘭、羅東」全票優惠價105元（原價128元），「市府轉運站往返礁溪」全票優惠價75元（原價92元），旅客可至市府轉運站售票櫃台購買優惠票，或使用電子票證（悠遊卡、一卡通、遠鑫卡、愛金卡），在上客運月台直接刷卡付費即可。

刷電子票證享優惠

此外，使用電子票證搭乘宜蘭市區公車或公路客運轉乘北宜國道客運班車，還可再享全票22元、半票11元轉乘優惠，台北往返宜蘭、羅東全票只要83元，礁溪53元，優惠期間凡持前述電子票證刷卡搭乘宜蘭地區市區或公路客運轉乘1570、1571、1572等北宜國道客運路線，還可再享全票22元、半票11元的雙重優惠，大約是原價的65折至58折。

直達車隨到隨上車

首都客運表示，因應中秋節連假期間大量的旅次需求，首都客運「1572羅東－宜蘭－礁溪－台北全程車」自9月22日（星期六）至9月24日（星期一）止停駛，同時增開「台北－羅東」、「台北－宜蘭」、「台北－礁溪」直達車，羅東、宜蘭直達車尖峰班距2至3分鐘；礁溪直達車尖峰班距5分鐘，隨到隨上車，保證乘客12分鐘之內都可以上車。

(中國時報)