首都國道客運 秋節加開班次

友善列印
中國時報
／宜蘭報導

中秋連假將至，交通運輸系統又將面臨考驗，首都客運因應旅客需求，在9月21日至24日推出國道「市府轉運站往返宜蘭、羅東」、「市府轉運站往返礁溪」路線全票優惠，如使用電子票證搭乘宜蘭市區公車或公路客運轉乘北宜國道客運班車，還可另享優惠，民眾不妨多加利用，省錢又便利。

首都客運推出的秋節運輸方案，自9月21日（星期五）0時起至9月24日（星期一）24時止，「市府轉運站往返宜蘭、羅東」全票優惠價105元（原價128元），「市府轉運站往返礁溪」全票優惠價75元（原價92元），旅客可至市府轉運站售票櫃台購買優惠票，或使用電子票證（悠遊卡、一卡通、遠鑫卡、愛金卡），在上客運月台直接刷卡付費即可。

刷電子票證享優惠

此外，使用電子票證搭乘宜蘭市區公車或公路客運轉乘北宜國道客運班車，還可再享全票22元、半票11元轉乘優惠，台北往返宜蘭、羅東全票只要83元，礁溪53元，優惠期間凡持前述電子票證刷卡搭乘宜蘭地區市區或公路客運轉乘1570、1571、1572等北宜國道客運路線，還可再享全票22元、半票11元的雙重優惠，大約是原價的65折至58折。

直達車隨到隨上車

首都客運表示，因應中秋節連假期間大量的旅次需求，首都客運「1572羅東－宜蘭－礁溪－台北全程車」自9月22日（星期六）至9月24日（星期一）止停駛，同時增開「台北－羅東」、「台北－宜蘭」、「台北－礁溪」直達車，羅東、宜蘭直達車尖峰班距2至3分鐘；礁溪直達車尖峰班距5分鐘，隨到隨上車，保證乘客12分鐘之內都可以上車。

(中國時報)

2成涼蓆 甲醛超標恐致癌

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。