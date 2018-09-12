新北治安 連5年獲評核第一

國民黨新北市長參選人侯友宜11日前往三重區農會，與家政班的200多位婆婆媽媽們分享從警、從政至參選的心路歷程，展現超高親和力。（譚宇哲攝）

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中國時報
／新北報導

新北選戰議題延燒到治安，民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室11日痛批新北治安數據是六都最差，8年來平均每12分鐘就發生一件刑案；國民黨新北市長參選人侯友宜反駁外行，「新北治安是六都第一」。

綠營直指 治安改善失敗

蘇貞昌競選辦公室發言人沈發惠、黃韋鈞11日舉辦記者會，針對朱立倫、侯友宜執政8年期間治安提出數據指出，新北市治安六都最差，痛批「朱、侯拚治安沒半步，口號喊第一，是新北市民悲哀」。

沈發惠批評，7年多前朱立倫為解決治安問題，任命侯友宜擔任副市長，沒想到，新北市在日平均刑案、性侵害案、查獲毒品案、施打毒品案、家暴案件、少年犯罪數以及少年犯罪比率等皆排名第一，改善治安完全破功！

另外，犯罪時鐘指標顯示，台中市平均20分鐘發生一起刑事案件、高雄18分鐘、桃園24分鐘，新北市則是12分鐘，治安沒改善僅能以「失敗」形容！

侯友宜被媒體問到這問題時大酸外行，《遠見雜誌》連續5年在總體治安的評核率，新北市無論是查緝槍械、緝逃、毒品、青少年保護、婦幼和社區安全等績效，全都是六都第一，各項治安預防指標，成績都非常亮麗。

朱立倫受訪時也批評，《天下雜誌》公布施政滿意度，新北市較去年進步了5名，從第15名進步到第10名，雖還有進步空間，但是新北的治安滿意度根據過去所有調查，都是六都最好的，參選人提出願景比較重要，拿治安批評對手或市府並不會獲得市民肯定。

雜誌調查 滿意度逐年升

新北市警局表示，新北市人口數即將突破400萬大關，警民比例1比550，為六都第二，治安負擔沉重，然市警局全心全力打擊犯罪，努力不容抹煞。

據2018《遠見雜誌》縣市總體競爭力「治安」部分調查，新北市獲得全國治安指標六都第一名；另2014至2018年治安指標六都排名五連霸，治安觀感與治安滿意度均逐年提升。

(中國時報)

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