謝文進批施政倒數 林陣營斥抹黑

2018年09月12日 04:11 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

無黨籍新竹市長參選人謝文進11日提出營建署統計指標數據，並拿出近5任市長在建設道路等5項工程的成績同時製成表格作評比，直指現任市長林智堅都是倒數第一；市長辦公室則回應表示，林智堅的政績已帶給市民光榮感，不會因為抹黑就被抹滅。

謝文進昨天抨擊林智堅的公共工程建設成績令人大失所望，在近5任市長中名列最後一名，並拿出數據列出包括童勝男、蔡仁堅、林政則、許明財與現任的林智堅等歷任市長的施政成績。

5建設項目墊底

謝文進指出，在包括「新建或拓寬道路橋梁工程」、「新建公共建築物」、「新設學校」、「新建立體停車場」以及「新建都市計畫公園、園道、兒童遊樂場」5項，林智堅都是倒數第一。

其中，道路與橋梁童勝男有55條、蔡仁堅18條、林政則最多，有162條，許明財有22條，而林智堅只有13條，另剪綵了5條。

他指出，林智堅3年半的任期，只注重短線操作，只會假動工真騙票，另，審計室資料也指出，竹市近2年的公共建設預算執行率只有40.49％、42.59％，2017年度中央考核22縣市節流績效，新竹市也是倒數第一名，他不忍市民再次被騙。

已給市民光榮感

市長林智堅辦公室主任張哲修則表示，林智堅著重基礎建設的投資，讓城市脫胎換骨。這幾年不僅向中央成功爭取逾107億經費，3年任內支出預算145.4億元，相較2009至2012年的120.4億元，高出25億元。另，林智堅3年多來拓寬或新建道路橋梁、新建公共建築物分別逾20件，新校園運動新設關埔小學、華德福實驗學校，還蓋將軍村停車場等4座停車場，掀綠計畫成功增加樹林頭公園等公園逾8000坪綠地。

(中國時報)