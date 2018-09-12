選戰端牛肉 林佳龍會勘政績

2018年09月12日 00:46 中國時報 王文吉 、 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

選戰不僅比政見、政績才是王道！台中市長林佳龍11日率市府團隊會勘舊廳舍空間，進行跨局處研商討論未來再利用方向，並主持龍井國小校舍重建動土儀式；年底九合一選舉的參選人都到場，林佳龍特祝福「大家都當選」，市政建設染上濃濃選舉味。

各路參選人皆到場

台中市潭子區公所、戶政事務所即將搬遷，林佳龍與都市發展局長王俊傑、消防局長蕭煥章等人勘察；聽取建設局「城鎮之心鐵道綠廊潭心計畫工程」、都市發展局「潭子區公所暨火車站周邊地區整體規畫」簡報，市議員張雅旻、蕭隆澤到場關心。

林佳龍表示，潭子區新建聯合辦公大樓即將啟用，火車站前舊廳舍是非常珍貴難得腹地，都市更新將以「公共運輸導向型開發」模式進行。市府爭取到中央前瞻計畫經費辦理「城鎮之心鐵道綠廊潭心計畫工程」，未來將串連綠空鐵道及自行車道。

林祝福大家都當選

市府斥資8900萬元協助百年歷史的龍井國小進行校舍重建，林佳龍與教育局長彭富源等一起為龍井國小新建校舍動土。教育局指出，龍井國小校舍老舊耐震係數不足，經爭取中央經費配合地方自籌款，將拆除後興建地下1層、地上4層的新校舍，預計提供20間教室。

包括立委顏寬恒與地方重要人士皆到場！投入年底選戰的參選人張家銨、林國佑、林孟令及李順涼都到場；林佳龍致詞時特別祝福「在場所有要參選的人都能當選」、「希望未來新校舍落成時能再一起參加」。讓市政建設染上濃厚的選舉味。

(中國時報)