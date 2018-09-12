踹像風波 藍綠互批政治操作

2018年09月12日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

日人藤井實彥踢慰安婦銅像引發撻伐，民進黨台南市長參選人黃偉哲指出2010年蔡英文、賴清德即提案要求日本道歉，並將慰安婦事件納入國高中歷史教材，當時未見馬英九要求日本道歉；國民黨台南市長參選人高思博說，馬關心慰安婦議題20多年，公道自在人心，怒斥民進黨政府如未要求日方道歉，太傷害國人情感。

黃譴責踢銅像日本人

針對藤井實彥踢慰安婦銅像，黃偉哲昨表達嚴厲譴責該日人行為立場，他強調，對歷史要誠實面對，政治操作可以免了，不歡迎任何政黨從這件事情中做任何政治操作，謀取任何政治利益。他也重申，要嚴厲譴責踢銅像的日人，返國後還在臉書說三道四、讓人無法接受。

針對黃偉哲扯出馬英九當年未要求日本道歉，高思博反擊說，黃偉哲先是針對國民黨提出慰安婦相關議題，認為是政治操作，但是「黃偉哲現在說這些話，才真的是政治操作」，公道自在人心。

高籲法務部積極偵辦

高思博說，馬英九還沒當總統之前就長期關懷慰安婦，並多次向日本政府要求道歉，「一個人一件事做了20多年，卻還被批評是假的，實在是不知道該說什麼。」

他指出，對於日本人跑到人家私領域對一個具高度歷史意義的銅像作勢要踹，事後謊稱只是伸腳，政府若不能要求他個人及政府拿出正確態度，對國民感情傷害太大。

高思博提出5項訴求，分別是蔡英文總統立刻要求日本政府道歉，以維護台日友好；強烈要求日本政府以國家名義，對台灣及全球慰安婦進行賠償；還原歷史真相，將台籍女性被迫當慰安婦歷史納入課本；法務部比照偵辦八田與一銅像案，積極偵辦藤井實彥；要求藤井實彥立即道歉，未正式道歉前，蔡政府應禁止其入境。

高也提到，台南市慰安婦人權促進會與國民黨市黨部目前已準備相關資料，將對藤井實彥提出毀損、公然侮辱等告訴，並求取民事賠償。

(中國時報)