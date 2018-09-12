七大工業區會長 力挺陳其邁

立委陳其邁關心產業發展。（陳其邁競選總部提供）

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中國時報
／高雄報導

高雄市臨海、大發、本洲、永安、仁武、鳳山及萬大等7大工業區後援會會長11日發表聯合聲明，力挺民進黨高雄市長參選人陳其邁，並組後援會全力支持。

連署的工業區後援會長分別是臨海洪清坤、大發林宗志、本洲吳俊毅、永安蔡圖晉、仁武盧福淇、鳳山江楠樟、萬大許正雲。

聲明如后：高雄是台灣的製造業重鎮，具備海空雙港的優勢，無論在區位、工業基礎等各面向，都具備得天獨厚的優勢。

了解需求 能帶領拚經濟

陳其邁擔任立委期間，就與產業界有相當深入的互動，非常瞭解產業需求，深知發展趨勢，致力協助產業解決水、電、土地及人才等五缺問題，特別是大力促成橋頭科學園區，我們相信陳其邁是真正瞭解高雄產業、能夠帶領高雄拚經濟的市長候選人。

我們認為，陳其邁具有「全球視野、在地思考」的產業佈局的戰略觀，必定能夠帶領高雄走向國際市場。加上他「中央歷練、地方執政」的行政養成，以及多次榮獲最優秀立委的肯定，必定可以整合中央與地方的資源，帶動工業區同業再創高峰。

具體政策 助迎產業轉型

我們七大工業區約7萬4千名的就業人口，每年產值達1.1兆新台幣，是高雄市傳產的主力。然而當前發展也面臨工業轉型的挑戰，陳其邁提出具體而完整的經濟政策是針對高雄的產業現況所提出未來的發展方向，尤其高雄以製造業為主。相信他能帶領高雄迎向產業轉型，我們肯定他的經濟主張，站出來聯名表態力挺陳其邁，並組後援會全力支持。

我們也相信，未來陳其邁擔任市長後，市府將成為產業的夥伴，包括他提出將從產業界尋覓副市長人選，且重大策略性產業也將交由副市長層級專案列管；成立「產業發展基金」，提供傳統產業升級轉型所需的資金技術協助；鼓勵產學合作，協助企業媒合人才，並與在地大學、金屬中心等機構合作，成立技術整合平台，加速產業的升級轉型，提高生產力及附加價值等這些經濟政策，將會是產業發展的後盾。

(中國時報)

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