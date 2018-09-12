駁媚日 綠黨市議員槓陳學聖

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

台南發生日本人腳踹慰安婦銅像風波延燒到桃園，日前國民黨桃園市長參選人陳學聖競選團隊，發出聲明譴責此行為，也提到網路上也盛傳市長鄭文燦穿和服的照片，就是媚日。綠黨市議員王浩宇在臉書上替鄭說話，表示該照片為參加活動，批「某陣營打選戰可不可以不要那麼難看？」陳陣營則回嗆，是非黑白不需捏造。

陳學聖競選辦公室媒體發言人魏佑任表示，當初鄭文燦在桃園忠烈祠，穿上和服已被媒體批評媚日，請鄭文燦不要硬拗，也不要再用民進黨的附隨組織「綠黨」，做不實的指控及抨擊，桃園市民不是愚民。

魏佑任強調，原本只是要親日的鄭文燦對日本人侮辱慰安婦銅像，提出一個具體說明看法，要幫慰安婦女討一個官方的譴責聲明，沒想到竟這麼難，若是非黑白如果可以捏造，台灣也沒有公平正義可言。

桃園市政府新聞處長張惇涵則表示，對於日人踹慰安婦銅像事件，市府立場不願多做表示，而王浩宇與陳學聖陣營之間，單純就是無謂的口水戰，也不需多做回應。

陳學聖11日也走訪楊梅富岡竹藝達人戴阿爐，老師傅竹藝功夫深厚，累積70年經驗。陳學聖說，戴老師是國寶級竹編工藝師，值得重視及保存，未來會匯集地方傳統文化，以文化藝術村概念喚起社會重視。

(中國時報)

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