雲林選務員缺2000人 找大學生

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中國時報
／雲林報導

11月24日將舉行九合一選舉，今年合併公投舉行，雲林縣需選務人員從上次選舉的7362人到暴增至本次1萬864人，因教師的參與願意低，全縣仍短缺2000多人，斗六市公所緊急應變，召募雲科大及環球科大師生擔任。

縣議員李明哲11日質詢外傳年金改革衝擊公教人員投入選務工作意願，合併公投的投開票作業又複雜，這次選舉召募老師參與不太容易。

民政處長程源宏答詢，目前向機關、團體徵求人力，也協調教育處多鼓勵教師參與，目前已招募7000多名選務人員，幼兒園、清潔隊都納入，不過今年需要1萬864人，目前還缺2000多名。

李明哲表示，今年選舉氣氛詭異，禁不起失誤，盡量不要找工讀生來當選務人員。民政處指出，若召募不如預期，備案是遴選有社會經驗的人士，盡量避免找社會新鮮人。

斗六市69個投開票所工作人員從700人增為1198人，教師願意參與的比率很低，大約3成，公所日前已緊急向雲科大及環球科大招募教職員及20歲以上學生，結果300個名額已額滿，教職員約120人，學生約180人。

公所民政課長廖家偉表示，擔任選務管理員的一日薪資是2500元，按公投案件數再加給每案150元，目前已有2案成案，今年至少2800元。

廖家偉說，選務工作時間早上7點半至晚上7點半，今年合併公投，收工時間會再晚一點，選務工作屬於特別法，不受限於勞基法規範，無違法加班的疑慮。

(中國時報)

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