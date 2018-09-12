釋迦首度銷日 5公噸試水溫

大目釋迦內銷市場飽和，台東地區農會拓展海外市場，今日啟航到日本試水溫。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

台東「綠金」釋迦外銷問題，成為縣長選舉藍綠攻防的口水戰，台東地區農會繼日前成功外銷大目釋迦到美國後，有史以來首次外銷到日本試水溫的大目釋迦也將在12日出航，總幹事李建通表示，釋迦外銷議題確實牽動縣長選情，但是農會全力拓展海外市場，絕對無關藍、綠。

李建通表示，台東縣釋迦栽培面積有5500公頃，其中鳳梨釋迦栽種面積約佔2800公頃年產量約2萬公噸；大目釋迦栽種面積約佔2700公頃，年產量約3萬5000公噸，其中鳳梨釋迦這幾年熱銷中國大陸，2017年出口量約達1萬4000公噸，產值約13億，約佔總產量7成。

而大目釋迦則因不耐儲運，無法鮮果外銷，加上內銷市場日趨飽和，及產期過於集中，容易有滯銷問題，為了幫助大目釋迦果農找出路，台東地區農會突破儲運及檢疫問題，繼日前外銷北美後，12日也將從台南出口約5公噸大目釋迦到日本大阪試水溫，寫下釋迦首次輸日的歷史新紀錄，期待成功打進日本市場。

李建通指出，釋迦產業攸關數萬農民生計，由於1年輸往中國大陸達10幾億，兩岸關係及釋迦外銷自然成為藍、綠縣長參選人兵家必爭之議題，對台東縣長選情有相當大的影響力，但他強調，開拓海外市場，並不代表放棄大陸市場，他強調，只要能解決行銷困境，不會放棄任何市場。

民進黨台東縣長參選人劉櫂豪向農委會爭取200萬元經費，幫助大目釋迦到北美拓展市場，遭對手饒慶鈴陣營批為捨近求遠等，釋迦成了藍綠陣營攻防的口水戰，台東地區農會急著跳出來澄清，釋迦外銷無關藍、綠。

(中國時報)

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