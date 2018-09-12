滿意度躍升 陳福海打造幸福金門

陳福海施政滿意度普獲鄉親肯定，對年底5合1選舉的影響受到矚目。（李金生攝）

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中國時報
／金門報導

《天下雜誌》2018「縣市長施政滿意度調查」11日出爐，金門縣長陳福海從去年的全國第11名，大幅躍升至第5名，讓支持者士氣大振。尋求連任的陳福海感謝鄉親的肯定和鼓勵，強調要以「通水、通電、通橋」新3通願景，與鄉親攜手打造金門幸福新時代。

在金門年底5合1選舉決戰前，這項高排名的民調結果，預期有助於打通陳福海的連任之路，在搭配競選策略互動下，是否也會對5鄉鎮長、縣議員選舉產生有如颱風的「共伴效應」，引起地方政壇矚目。

陳福海表示，他從政30年以來，一心一意要為金門做一點事，希望能圓一個屬於所有鄉親的「金門夢」。4年前感恩鄉親的支持入主縣府，用心為金門打下堅實的基礎建設，更解套許多陳年舊案，可說是收獲滿滿。未來4年更希望秉承「承擔歷史、魄力施政」的思維及行動力，繼續為鄉親服務。

陳福海強調，他主張的「通水、通電、通橋」金門「新3通」願景，就是希望和鄉親們一起共同建構和迎接金門最幸福時代的到來。

陳福海還表示，他自己是「無黨籍」，也是泛藍陣營的一員，堅持走「金門本色」之路，也深信在政治惡鬥的氛圍下，「認人不認黨」是絕對必要的；但對手卻刻意對他「抹綠」，企圖營造「藍綠對決」的局勢，相信鄉親對此自有公評。

他並向兩岸中央喊話，強調自己認同「九二共識」，在兩岸交流前線金門最關鍵的時刻，希望兩岸領導人以「民生第一」為考量，許多兩岸不好做的事，都可以在金門「先行先試」，讓金門成為「兩岸的金門」，也只有兩岸愈融合，金門才會有更好的發展，鄉親也才會有更幸福的日子。

(中國時報)

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