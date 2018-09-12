夫妻、兄妹檔參選 喊齊心服務

2018年09月12日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

丁慶錡（右）與胞妹丁慧如（左），強調2人當選服務更周全。（張朝欣攝）

雲林海線夫妻檔、兄妹檔參選，訴求「一加一大於二！」北港朝天宮董事長、北港鎮代表會主席蔡咏鍀尋求連任主席，其妻黃美蘭則投入縣議員選戰；東勢鄉丁慶錡成立新政黨「君民黨」參選縣議員，胞妹丁慧如參選村長，強調2人當選，服務更周全。

蔡咏鍀去年10月順利連任北港朝天宮董事長，當時就有人勸進同時擔任北港鎮代表會主席的他更上一層樓參選縣議員，但蔡希望專心服務北港鎮民與朝天宮廣大信眾，最後決定由其妻黃美蘭投入縣議員選舉。

蔡咏鍀夫妻登記參選後，2人經常一起拜訪選民，蔡咏鍀強調由他負責監督鎮公所、服務北港媽祖信眾，其妻黃美蘭到縣議會幫北港鎮爭取更多建設經費，2人相輔相成，希望選民支持，發揮「一加一大於二」的效果。

東勢鄉丁慶錡成立政黨法人「皇君人民政黨」，簡稱君民黨，並擔任黨主席一職、其妹丁慧如擔任副主席，2人都希望投入年底選戰服務民眾，因此分別參選雲林第5選區縣議員、東勢鄉東南村長。

丁慶錡表示，從小在東勢鄉長大，目前從事中古車買賣，由於工作需求接觸到許多不同行業的民眾，大家都覺得雲林沿海長期沒有進步，他認為與其寄望他人，不如自己出來參選。胞妹丁慧如與他理念相同，因此兄妹一起投入年底選戰，希望2人都能順利當選，齊心為民眾服務。

(中國時報)