林東滿讚東河文旦柚好口碑

2018年09月12日 00:46 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

「老欉的就是好吃」，台東縣東河鄉中秋節應景水果文旦柚已正式上市，東河鄉農會總幹事廖博民表示，今年因為天候因素，產量減少1/3，但是品質不受影響；而競選連任的縣議員林東滿11日也到農會關心文旦柚產銷問題，他說，東河文旦柚都是老欉，果肉細緻多汁，已在全台做出口碑。

東河農會總幹事廖博民表示，東河鄉文旦種植面積約40公頃，今年初因為開花期乾旱，後又碰到連續大雨，影響結果率，減產1/3，今年產量預估達120萬斤，他說，東河文旦果農遵循傳統，在白露前後10天採收，再囤放「消水」，因此肉質細緻、水分也多，還帶有濃濃果香味。

東河文旦柚有8成是網路宅配，另外，東河鄉農會特級禮盒10斤裝1箱含運費750元，而產地零售價約為1斤45元，18日起在台東市南京路辦展售會。

台東縣議員、東海岸平地縣議員參選人林東滿11日到東河鄉農會關心文旦柚產銷問題，他說東河鄉因缺人力，文旦果種新株的意願非常低，所以當場都是30年以上的老欉，也採精緻耕作方式，所以東河文旦品質有口皆碑，連台南都來下訂單。

東海岸3鄉鎮包括東河、成功、長濱3鄉鎮，屬第3選區，4人搶2席，其中許進榮、林東滿2位現任縣議員由於在地方經營許久，知名度高，實力堅強，呼聲也較高。

(中國時報)