新聞透視－聳動指控 立馬被數字打臉

友善列印
中國時報

民進黨新北市參選人蘇貞昌辦公室召開記者會，批評新北市過去8年治安最差，看似聳動的指控，內容卻是錯誤百出，明明治安刑案發生數、性侵、少年犯罪率都大幅下降，卻要硬扯治安最差，這不是「指鹿為馬」嗎？還是，蘇辦「口嫌體正直」，嘴巴罵歸罵，其實內心也是讚佩新北治安好！

首先，蘇辦拿出警政署、主計總處資料指控，新北市刑案、性侵、毒品、家暴等案件數位居六都第一，用這邏輯推論治安不佳，代表侯友宜鐵漢印象破功。

但仔細檢視數字，從2011年到2017年為止，新北市日平均刑案從182.8件降到123.33件，性侵案從385件下降到37件，少年犯罪數也從2430降到1776件，明明治安變好怎麼會是變壞呢？如果硬說不好，頂多罵罵家暴、毒品案增加，相信新北市警局無話可說。

有趣的是，蘇辦更用犯罪時鐘的概念，批評新北市每12分鐘就發生一件刑案，遠高於其他五都。試問，新北市400萬人，遠高於北市的270萬，桃園220萬、台南188萬，人口多自然犯罪數就高，可以不用加權，只用絕對數字來比嗎？似乎難以令人信服。

還是大家誤解蘇辦，明著批評新北治安敗壞，亮出的數字卻證明「新北治安良好」，開記者會是要讚揚勞苦功高的新北市警局，感謝侯友宜過去功績卓越。

這種記者會，這種邏輯推論，身為新北市民應該要給他們87分，真的不能再高了，如果硬要加權，前面可以加上94，總計9487分！

(中國時報)

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