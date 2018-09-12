路塌2周無人聞問 居民嘆「沒政府」

2018年09月12日 04:11 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

南47線佳里子龍往西港後營段在日前雨災後，因排水土堤流失，連道路都跟著塌陷，波及近百公尺，落差最高處約70公分，相關單位僅以路障阻隔，2周以來都沒有後續處理，居民擔憂颱風一來，災情恐怕擴大，難道要等道路斷了才要施工嗎？大嘆「沒政府啊！」

0823雨災後台南市陸續傳出淹水、道路塌陷等災情，上個月29日，緊鄰南47線子龍往後營的學甲分線放水路，因為兩岸土堤年久失修，加上雨災期間水勢沖刷，流失情形嚴重，側溝旁道路也跟著下陷崩裂，裂開一條大縫，場景駭人。

子龍里長謝清安表示，他接到民眾通報，當天就前往查看，市議員蔡秋蘭也前來關心，並協助聯絡佳里區公所及工務局先做緊急處理，但相關單位指出，要先補強排水土堤後才能施作路面，僅用路障、防水布阻隔，但到今天已經2個星期了，也沒看到有單位前來施工。

謝清安說，此路段來往人車不少，加上夜間視線不佳，且排水土堤持續有流失情形，難道相關單位都不知道嚴重性嗎？

佳里區長葉誌明表示，上月31日已提報災後復建系統，南市府水利局在9月5日勘查，原則上同意以350萬元辦理改善工程，但仍需與水利署會勘；市府工務局指出，將採復建工程，以搶險方式用鋼板樁加固，公所隨時會派員注意是否有持續崩塌現象，待經費核准後就可施工。

(中國時報)