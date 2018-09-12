桃園平坦新北爛 蘇泓欽促修便道

2018年09月12日 04:11 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

自來水公司在桃園大溪與鶯歌間鋪設一條維修便道，但桃園端的道路鋪上柏油開放車輛通行，鶯歌端的道路卻是一片爛泥、雜草叢生，兩市交界處還以水泥護欄隔開無法通行，新北市議員蘇有仁、議員參選人蘇泓欽共同會勘後，工務局新工處表示，將協調水公司辦理移撥，舖設柏油並設置路燈。

鳶山堰上游的集水區為供應新北、桃園民生用水的板新水廠取水口，水公司、水利署不僅在週邊設置許多設施，也闢設維修便道以利維護設備之用，但隨著交通需求殷切，部分的維修便道不僅已開闢成為二甲外環道，紓解鶯歌市區交通。

但最近有民眾發現，桃園大溪中庄的一條維修便道，最近不僅鋪上柏油，甚至也開放汽車通行，但到了桃園、新北交界處卻以水泥護欄隔開，新北端的道路不僅是一片爛泥，而且雜草叢生、滿布坑洞，形成強烈對比。

蘇有仁接獲民眾陳情後與兒子蘇泓欽邀集新工處等單位前往會勘。

蘇泓欽表示，便道一旁就是山水步道及鳶山堰集水區，風景相當優美，闢設道路一定可以吸引民眾來此遊憩，希望新工處能儘速向水公司辦理移撥作業，爭取在年底前完工。

工務局表示，由於便道周邊有工廠，仍須鑑界釐清，目前除爭取水公司移撥土地，同時也正評估工程費用，希望能盡速發包施工。

(中國時報)