桃園平坦新北爛 蘇泓欽促修便道

友善列印
中國時報
／新北報導

自來水公司在桃園大溪與鶯歌間鋪設一條維修便道，但桃園端的道路鋪上柏油開放車輛通行，鶯歌端的道路卻是一片爛泥、雜草叢生，兩市交界處還以水泥護欄隔開無法通行，新北市議員蘇有仁、議員參選人蘇泓欽共同會勘後，工務局新工處表示，將協調水公司辦理移撥，舖設柏油並設置路燈。

鳶山堰上游的集水區為供應新北、桃園民生用水的板新水廠取水口，水公司、水利署不僅在週邊設置許多設施，也闢設維修便道以利維護設備之用，但隨著交通需求殷切，部分的維修便道不僅已開闢成為二甲外環道，紓解鶯歌市區交通。

但最近有民眾發現，桃園大溪中庄的一條維修便道，最近不僅鋪上柏油，甚至也開放汽車通行，但到了桃園、新北交界處卻以水泥護欄隔開，新北端的道路不僅是一片爛泥，而且雜草叢生、滿布坑洞，形成強烈對比。

蘇有仁接獲民眾陳情後與兒子蘇泓欽邀集新工處等單位前往會勘。

蘇泓欽表示，便道一旁就是山水步道及鳶山堰集水區，風景相當優美，闢設道路一定可以吸引民眾來此遊憩，希望新工處能儘速向水公司辦理移撥作業，爭取在年底前完工。

工務局表示，由於便道周邊有工廠，仍須鑑界釐清，目前除爭取水公司移撥土地，同時也正評估工程費用，希望能盡速發包施工。

(中國時報)

治水大車拚 林右昌謝立功互槓 地方掃描－捐二手衣及玩具 贈精…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。