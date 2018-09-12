中選會在玩整人遊戲嗎

2018年09月12日 04:10 中國時報 吳威志

國民黨推動反核食、反空汙、反深澳電廠3項公投案，完成第2階段公投連署各有約49萬份，已遞交中選會，力拚年底公投綁大選。中選會卻發現3項公投連署出現大量抄寫、死人連署、戶籍資訊不正確等狀況，且有高達6成是人工抄寫。

民進黨立院黨團表示，依法連署人須親自簽名、蓋章，且戶政機關應查核，主張涉及偽造文書罪，除應扣除並應移送法辦，且向國民黨提出訴求，應公布連署書供全民查對，並由中選會調查偽造文書人士之疑似刑責。

國民黨因公投涉及假連署召開3次記者會澄清及反擊，惟問題核心是，究竟連署名冊可否協助抄寫？大量抄寫是否影響合格件數的可信度？名冊法律效力如何歸屬？這些事關公投案連署效力，包含目前收到的10項公投連署書都應一視同仁。

《公民投票法》第4條規定「公民投票以普通、平等、直接及無記名投票之方法行之。」係指投票行為之方法，非指提案及連署行為，所以若未「直接」簽署並非當然違反《公投法》以外之他法。至於《公投法》第10條則規定了第1階段提案連署，中選會對其名冊進行審核；人數不足還有一次的補正時期，認定合格後再函請戶政機關查對提案人。

進入第2階段則適用第13條規定，由中選會審查連署人數，若不足或經刪除未簽名或蓋章致人數不足，依法應通知補提；合於規定者，函請戶政機關查對連署人名冊，如有「連署人不合資格」、「書寫錯誤或不明」、「未經提案人簽名或蓋章」、「連署有偽造情事」應予刪除。

由於去年底民進黨主導修正《公投法》，大幅下修公投通過門檻，並廢除公投審議委員會，導致中選會僅存指揮選務、辦理公投之形式職權。其對連署程序依法僅在查核人數計算及未簽名或蓋章者而已；至於真偽認定原則並未包含其中。而法定查對與刪除職權亦在「戶政機關」，立法意旨一方面避免公開連署遭到有心人士亂簽或設陷，所以查有不對則以「刪除」處置；一方面也為避免中選會涉入政爭有失公正，仍以中立角色允許通知補提。

較有爭議當屬《公投法》第12條規定，第2項採用了先進的「電子連署」，原則並無親簽問題，卻在第3項明定「連署人名冊，連署人應親自簽名或蓋章」，惟第4項又規定不符前項視為放棄連署。顯然連署人只要簽名或蓋章，推動團體或個人是被允許協助大量抄寫的，縱使非親簽或連署有偽造情事，基於「公開、自由、任意」連署原則，法規並未要求提案人或推動團體負法律責任，依法僅是「刪除」而已。

事實上國民黨3項公投都是超越藍綠、不分黨派的民生議題。連署過程任何政黨、派系或社團支持者參加連署無可排拒，所以連署人或協助連署人若是別有心機，亦無從防範與查察，因此，依法僅賦予戶政機關「查對名冊」、中選會「形式審件」之責。

更何況，推動公投案何其不易，程序處處刁難、卡關並壓縮提案及連署時間，民眾願意站出來連署，已令提案人及推動團體感恩不已，實不應課以額外的法律責任。如今中選會自失立場，還指稱如果各案不符補件就都不綁大選，那麼民進黨當初大力修法放寬公投規定，豈不是自欺欺人，惡整全民、玩弄民主而已！

（作者為前行政院公民投票審議委員會委員）

(中國時報)