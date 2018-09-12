蔣介石搬來的黃金，算什麼產？

2018年09月12日 04:10 中國時報 楊渡

1948年11月30日，深夜的上海灘碼頭，靠近和平飯店旁邊的中國銀行大樓，顯得非常不尋常。早該熄燈全暗的大樓裡，1樓竟然燈火通明。在尋常的日子，秋深的夜裡行人不多。但今夜的中國銀行旁邊竟有一群軍人，荷槍實彈，警戒森嚴，把守著銀行到港口邊的通道。

黑夜中，1艘海關總署的緝私艦緩緩駛向了中國銀行的碼頭。這一艘緝私艦名叫〈海星號〉，載重達3000噸，在緝私艦中算噸位大的船。當它一靠岸，就有人指揮開出一條道，從中國銀行裡出現一群挑夫，他們一個個挑著木頭包裝、看起來像是威士忌酒桶的重物，搬上了船。

海關總署的職員范元健幾十年後回憶說：「看到挑夫挑那麼重的東西，我們就猜想，裡面可能是用木頭封起來的金條。當我們很驚訝地看著，船長大聲說：不要問裡面是什麼東西。」

等到東西搬上船，立即下令開航。船在夜間靜靜航行，經過台灣海峽，在12月3日到達台灣基隆港。台灣銀行的職員劉明朝叫了1輛卡車已在碼頭等候多時。他載上這一批黃金木桶，立即駛向台北台灣銀行的金庫。此時已是4日凌晨。

200萬兩黃金，約占當時中央銀行一半的黃金存量，就在這個夜晚悄悄轉移到了台灣。這一天，距離蔣介石辭職下野，不到兩個月。

但運黃金的事沒結束。蔣介石當然知道黃金才是硬貨幣，他命令俞鴻鈞與中央銀行配合黃金安放地點的調動。1949年1月2日，60萬兩黃金從上海移出，由緝私艦海星號和美朋號運出。其中50萬兩到台灣，10萬兩到廈門鼓浪嶼，準備作為戰爭的軍費。

1949年1月20日，第3批黃金90萬兩開始轉移，這一次的理由即是「預支軍費」，存亡危急之秋，戰場急用，誰也不敢阻止。而黃金一旦轉入聯勤財務署為軍費，就不是誰能管的了。

1949年2月6日（此時蔣介石已下野），在蔣經國的指揮下，轉移了第4批黃金，計有55萬兩。南京中央銀行的金庫已經搬空了。不過，2月28日至3月通過重慶號所運送的30萬兩黃金就沒這麼順利了。重慶號開航後不是往南行駛到廈門，而是往北開向葫蘆島某個港口外，準備向中國人民解放軍投誠。船上有人報告蔣介石船已轉向，蔣介石立即下令將它擊沉。蔣介石在3月6日的日記記載著，船上有30萬兩。但後來有重慶號的老兵表示，1951年的海底打撈行動中，中共還是撈出30餘萬銀元和十幾萬兩黃金。

1950年6月，蔣介石下令，要所有運回台灣的黃金，包括從廈門撤退運來的，全部繳回國庫。而依據台灣銀行的資料，這時繳回的黃金有108萬兩。本來運出的黃金應有400多萬兩，但在撤退戰爭中，數百萬軍人的軍費，撤退的船隻運輸，中央文物的運送，來台百萬軍人的安置和伙食費等等，不斷花費，最後只剩下了這108萬兩黃金。好像一百零八條好漢，站在戰後的台灣，在兩岸冷戰的烽火中，要靠這一點微薄的本錢翻身，確實也很不容易。而新台幣的發行，就是靠著這些運來的黃金作為儲備，才能穩住大局。

當然，戰爭燒錢太快，就算有100多萬兩黃金，在坐吃山空，毫無收入的情況下，兩岸陸海空天天打，百萬大軍天天吃喝拉撒，台灣經濟危急，實在也撐不了太久。如果不是1950年韓戰爆發，美國第七艦隊協防台灣，美援隨即到來，局勢為之逆轉，恐怕台灣能支撐的時間也有限了。

我寫這一段故事，是想問一問不當黨產處理委員會，蔣介石下野後，以國民黨總裁身分指示，搬來台灣的百萬兩黃金，算不算不當黨產？或者說他當時已下野，應該算偷運，但最後也進入國庫，那為了轉型正義，這些黃金該算誰的？蔣介石為保住台灣，從大陸偷運了這麼多黃金來保台，如今這些黃金該算什麼產？它是不當黨產？還是不當國產？要不要清算？

唉，在黨國不分的年代，蔣介石只想保住中華民國的命脈。只是他沒想到，中華民國會變今天這樣吧！（作者為作家）

(中國時報)