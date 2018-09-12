藤井實彥該在阿嬤家下跪

2018年09月12日 04:10 中國時報 何思慎

「慰安婦」問題近日再成台、日間的新聞熱點，其成因不是立於國民黨台南市黨部旁的慰安婦銅像，而是因戰後至今，日本始終在慰安婦等歷史問題上未能與東亞周邊國家達成真正的歷史和解。

1993年8月，日本內閣曾對慰安婦問題發表「河野談話」，依16位慰安婦阿嬤的證詞，為二戰期間日軍強徵韓國婦女充當慰安婦表示衷心反省和道歉，但因「河野談話」未經日本內閣會議通過，遭安倍內閣否認。2014年10月21日，內閣官房長官菅義偉於參議院內閣委員會上表示，「河野談話」存在很大問題，應予以否定，政府將為恢復日本的名譽和信任努力申訴。至此，「河野談話」不再代表日本政府對慰安婦的道歉立場。

不僅執政的自民黨，在野陣營如前大阪府知事、日本維新會創黨元老橋下徹亦挑戰「河野談話」，對「慰安婦問題」提出新見解。橋下藉「慰安婦必要論」合理化日本二戰期間強徵慰安婦的行為。橋下認為，在槍林彈雨中，誰都知道慰安婦制度對精神亢奮的勇士集團而言乃必須，橋下更辯解，當時世界各國都存在慰安婦制度，為什麼僅關注日本。

此外，橋下否認日本軍部強徵慰安婦，他指出，沒有證據證明日軍施以暴力、脅迫並強行帶走慰安婦。

其實，日本朝野對「慰安婦問題」的歷史翻案，不僅使日本與周邊國家關係蒙上陰影，此「慰安婦問題」的新解亦未獲美國歐巴馬政府的支持，當時美國國務院發言人珍．薩基（Jen Psaki）在記者會上譴責橋下徹關於「慰安婦問題」的發言，稱橋下的發言「令人憤慨，且具冒犯性」。

基於人權價值，美國聲援慰安婦的立場鮮明，認為此舉會弱化日本的國際影響力。2012年6月，時任美國國務卿的希拉蕊曾表示，美國所有文件和聲明中的「從軍慰安婦」一詞皆應改為「被強迫的性奴隸」。2012年7月，美國國務院再次重申日軍「性奴隸問題」乃嚴重侵犯人權問題。

日本前首相村山富市憂心日本政界對「歷史認識問題」的詭辯將使日本在國際社會陷入尷尬，呼籲「慰安婦問題已經成為國際問題，在此背景下，橋下徹的相關言論令人難以理解。不斷進行辯解，只會讓此話題越演越烈。」此外，東京大學名譽教授和田春樹領銜281名日本學者共同發表《日本學者有關2015年日韓歷史問題的聲明》指出，「河野談話」發表後，有關日軍強徵慰安婦的資料進一步發現公開，日軍為該罪行元凶的證據愈加確鑿，日本政府應負責解決日軍慰安婦問題。

因此，日本「慰安婦之真相國民運動組織」代表藤井實彥踹向慰安婦銅像的腳，僅凸顯日本右翼在此問題上的心虛，無法推翻斑斑可考的歷史。藤井若想了解台灣慰安婦阿嬤的血淚，不必向國民黨下帖，省下大啖台灣美食的時間，走一趟位於大稻埕迪化街「阿嬤家─和平與女性人權館」即可得到答案。藤井實彥該在「阿嬤家」下跪。

（作者為輔仁大學日文系教授）

(中國時報)