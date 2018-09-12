2018年09月12日 04:10 中國時報 黎家維

《天下》雜誌公布了2018年縣市首長施政滿意度調查，名列前6名的縣市中，泛藍囊括了5位。由於距離年底九合一選舉只剩下70多天，因此這份調查不僅僅是各縣市長施政表現的年度成績單，更被視為年底選戰結果的風向球。其中3位高升中央的縣市首長，其代理人的表現則從前段班直接落入吊車尾行列，更讓南部地區的選情增添不少緊張與翻盤的想像。

這種說法並非無稽，《天下》雜誌已經連續第15年進行相同的調查，雖然民眾評價的對象是各縣市的施政成效，但依照過去的經驗，縣市首長滿意度都會深受中央執政表現影響，最後更會直接回過頭來影響重大選舉的投票行為。我們可以從過去的經驗一窺端倪。

扁政府執政後期，弊案接連爆發，民心思變已不可擋，2007與2008年，縣市首長滿意度前10名中，在野的泛藍拿下7個，2008年國民黨馬蕭配總統選舉大贏民進黨謝蘇配220萬票。2011與2012年縣市首長滿意度前10中，在野的民進黨獲得6位，2012年總統大選馬英九雖然連任成功，但只小贏蔡英不到80萬票。2015與2016年縣市首長滿意度前10名中泛綠均贏得6位，2016年總統大選民進黨蔡陳配大勝國民黨朱王配超過300萬票。而2018年這次調查，滿意度前10名中，泛藍拿下6位，甚至幾乎包辦前6名，對照過去經驗，即將變天的訊號已經出現。

更值得注意的是，民進黨明星級的政治人物也隨中央執政而逐漸褪去光環。排除其他單位調查可能的機構效應，《天下》雜誌對蔡總統就任以來持續的追蹤調查，其施政滿意度繼續下探，不滿意度則不斷創新高。

此外，有「神」稱號的台南市長賴清德，與蔡總統最信任的黨內大姊大陳菊，官位雖然步步高升，有更多的執政資源與表現舞台，但卻也被更艱鉅的執政包袱壓垮，全國施政滿意度大衰退。賴「神」從兩年前的第2名滑落至第7名，陳菊則從第1名跌至第4名。

當民進黨諸神正走向黃昏時，反倒是鄭文燦後續的政治行情開始水漲船高，與賴「神」排名互換，由第7躍升為第2。台北市長柯文哲則是另一個仍在上升的新星，柯醫師搭上素人從政的全球浪潮而成為首都市長，上任後人氣雖然一度低靡，但如今又谷底翻身，未來幾乎已不可避免將成為藍綠陣營最頭痛的競爭對手。

「民心思變」幾乎是所有年底選舉挑戰者在基層最直接的感受，從這份民調結果也不難理解為何民進黨政府在這兩個月內，顧不得國家財政赤字，硬是要在南部票倉砸下7000億的政策支票來「力挽狂瀾」。但光是靠著短時間下猛藥，真有辦法能讓這些光環褪去的眾神回春？民眾與其等待這些過氣破功的昨日之「神」勉力爬回神壇，可能更該期待另一個新的時代及早來臨！

（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)