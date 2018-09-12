2018年09月12日 04:10 中國時報 林定芃

2018年的台北市長選舉應是三強鼎立的選舉，代表國民黨的候選人丁守中選情落後柯P，緣於其「佛系戰法」選舉策略消極而缺少變化，且被媒體邊緣化，從不同的民意調查可以發現，丁守中已由初期的領先到現在的第二，其間的差距約只有1個月的時間而已。

在首都市長的選舉過程中，政黨候選人的競選策略十分重要，丁守中的選舉策略雖已逐漸修正佛式戰法，唯仍少了引領議題與創新的選舉動能。

反觀姚文智有執政黨傾全國資源之協助，姚文智的選舉策略中，主要是由民進黨中央黨部統籌，從政策、文宣、人事、組織等做全面性的動員與規畫。在組織方面，姚文智與27位參選議員的黨提名人成立聯合競選總部，在台北市的12個行政區中設立27處的聯合競選總部。在政策方面，主要結合中央與其他綠色縣市合作，提出台北市政發展願景，只要能把握綠色基本盤，且民進黨中央沒有施行「假提名、真放水」的棄保策略，則姚姚仍有勝出的機會。

而柯文哲挾其現任市長優勢，積極推動對青年及老年有利的政策，同時採用不與綠營決裂的應對模式，墨綠柯P沒有政黨協助，也沒有政黨包袱，但有白色與無色團體的協助。他是一位有學識基礎的聰明市長，雖是以素人參政，但幾年來的市長經驗已讓他深得為政之奧妙，功力不遜綠營領導人，且挾其現任市長的優勢，加上高智商的應變能力，故能成功遊走於藍綠之間，更獲得白色力量等第三勢力的協助，對於已經厭惡藍綠惡鬥的國人而言，其所代表的政治潛力連任市長的機會甚大。

至於丁守中的問題在於他個人特質過於溫文儒雅，而少了些領導人的魄力，且其競選策略少有突破，缺乏創新政見，更缺少強而有力的勇猛輔選團隊，在其凡事溫良恭儉讓的問政模式下，若不思考如何轉變競選模式，則不易吸引年輕人，擴大支持的族群，進而贏得台北市長選戰。丁宜改變溫文形象，選舉以勝選為主，不宜有太多的溫良恭儉讓，應加強競選團隊敢作敢為之魄力形象、採納群體中不同的意見，而不應僅在自己的小族群中相互取暖；應著重於經濟發展、住宅政策、社會問題等的民生議題，同時注重並善用選舉的語言。

2018年台北市長主要候選人─柯P、丁丁、姚姚，您會選誰？首都市長選舉非兒戲，以暱稱或綽號代替候選人，雖可拉進與選民之間的距離，但綽號也可以表現出候選人的特質，而單從綽號便可窺見勝負一二。

選舉是因選民付託而以勝選為主要考量，在競爭激烈的選舉過程中，候選人的溫良恭儉讓是不會打贏選戰的。

（作者為孫文學校北院院長）

(中國時報)