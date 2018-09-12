大陸惠台 台灣要更惠民

2018年09月12日 04:10 中國時報 主筆室

九二共識基礎下的兩岸關係已經顛覆，大陸改變對台政策，在新指導方針下，國台辦連續推出「惠台31條」及開放台胞請領居住證新政，面對大陸凌厲的攻勢，陸委會的反應是：大陸莫忘「靠台灣解決經濟困難」、請領者要返台登記，還有綠委主張請領者應註銷中華民國籍，睥睨天下氣勢凌人，讓人不禁想到2003年伊拉克戰爭時，海珊政府的新聞部長薩哈夫，不論伊拉克的戰事如何失利，薩哈夫每天都是信心滿滿地出現在記者會上，強調伊拉克的必然勝利。

薩哈夫有許多經典名言，例如「讓美國異教徒到幻想中去曬太陽吧」，或者在美軍已經進逼到離記者會場幾百公尺外時，薩哈夫依然宣稱「沒有美軍進入巴格達」。這樣的睜眼說瞎話，從薩哈夫的角度來看，具有諷刺性的悲壯，面對必敗的戰爭，他的謊言是寫好的悲劇，同時也映襯了伊拉克領導當局的無力。回到台灣，民進黨持續升高兩岸對抗，卻又苦無相對應的籌碼，種種發言不也是另一種薩哈夫式的反應？

誠然，北京新對台政策攻勢凌厲，算是一種攤在日光下的「陽謀」，一方面在外交封鎖台灣，以軍事威嚇台灣，但對於台灣人民，則以種種惠台政策拉攏民心。大陸政府已鐵了心要繞開台灣政府，直接訴諸台灣人民，創造「用腳投票」的政策環境。普天下的人民，要的都是和平、穩定、繁榮；相較於停滯的台灣，大陸可以提供的機會與舞台，多少年輕人能不動心？

這一切本來可以不用發生的，馬政府時代力推的服貿協議、貨貿協議以及種種兩岸經貿交流正常化的措施，本來都是能抵銷「人才出走」的良方。大陸有資本，台灣有人才，經貿正常化的兩岸關係可以讓大陸的資本來到台灣，既提高台灣勞動市場的待遇，也讓大陸資金在台灣政府的管控之下，兩岸要角力，雙方都有籌碼。但在民進黨阻止服貿、打死貨貿之後，剩下來的選項，就只有台灣人才出走到大陸市場一途。

現在大陸方面一手打壓民進黨，一手拉攏台灣民心，這樣的「陽謀」展現了陸方另一種高度自信，策略非常明確，那麼接下來的重點就在我們要如何因應？

台灣有兩種選擇，一是對抗或逃避，民進黨似乎採取在對抗中逃避的因應方式。但在實力愈來愈懸殊的情況下，對抗將落入「薩哈夫式」的喊話，逃避則會讓人民對未來失去信心，在對抗中逃避更糟，兩種惡果都可能發生。這種回應的方式不是明顯偏離事實，就是在大陸百般拉攏台灣人民的時候，民進黨政府卻把人民推向大陸。這將使民進黨陷入無法解決的矛盾，那就是，對抗中國大陸的惠台政策，就是對抗因此受惠的台灣人民，加速台灣人民的「用腳投票」，永遠離開台灣。

不對抗的路則簡單得多。重點不是多少台灣人到大陸發展，而是怎麼讓到大陸的台灣人，依然是台灣的資產。非常多台灣人到美國、歐洲發展，但台灣還是他們的根、他們的家園，只要台灣有發展的機會，立刻歸根，暫時離開又有什麼關係？

民進黨應該思考，如何創造一個兩岸「既合作又競爭」的和平模式，中國要惠台，要讓台灣人民有更多的機會，民進黨就該更大方地「惠民」，至少應該是「樂觀其成」。

要留住人才，並不是把人才的腳綁住，而是用更好的條件，讓人才自願留下來。民進黨必須要強化台灣的軟硬實力，讓台灣成為大陸發展拼圖中不可缺少的一塊，台灣才不會被邊緣化，也才有資格與大陸競爭未來「兩岸融一」的話語權。

簡言之，台灣要用自己的「陽謀」應對大陸的「陽謀」，就是要傾盡一切力量，讓自己變「強」，要變強就不能放過任何壯大自己的機會，就必須讓兩岸走向合作，讓大陸的市場與經濟發展的機遇成為台灣的養分。台灣內部也要建立兩岸合作、不對抗的共識，不繼續陷在「對不對抗」的拉扯，否則的話，大陸一直前進，台灣停在原點，再過一、二個世代，台灣再繼續被孤立、被邊緣化，就會完全失去決定自己未來的能力。

台灣的體質變佳，力量提升後，才能創造兩岸談判的最佳籌碼，能有意義、有建設性地解決兩岸政治問題，免於落入夜郎式的笑話，甚至墜入沒有尊嚴的統一之悲劇。

(中國時報)