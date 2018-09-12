2018年09月12日 04:10 中國時報 主筆室

全台首座慰安婦銅像上個月好不容易才在台南揭幕成立，除了日本政府透過各種管道施壓要求「處理」，日本右派團體也大肆聲張要反制。結果有個叫藤井實彥的日本人趁著來台南「關切」之際，竟然狠踹慰安婦銅像，還被拍照存證，引發全台公憤，要求道歉。絕的是藤井早已離台，還發聲明說他不是踹，而是剛好腳麻！

這個日本人為什麼敢這麼囂張？是不是他算準了台灣政府對日本太親善了，所以絕對不會有事？但如果這種事發生在南韓或大陸，不難想見會引爆多大的聲討與風潮！藤井還真是算對了，因為我們的外交部只微弱地說了句這樣做「不夠文明」。至於民進黨，果然沒有吭聲，因為他們認定這座慰安婦銅像是國民黨背後推動設立的。

真正的問題其實是，民進黨政府對日本的姿態實在是謙卑、謙卑、再謙卑！只要一遇上日本，立刻矮半截，這已是台灣社會普遍的認知。慰安婦銅像被日本人踹了，民間罵翻天，官方卻一點皮條也沒有，就像一面哈哈鏡，映照出台灣對日本的懦弱與扭曲。

蔡英文以中華民國總統之尊，從沒為慰安婦說過一句話，爭取過一件事。而「助日」大使謝長廷更是領台灣人民的俸祿，卻心心念念護航日本，既要開放日本核食，還批立慰安婦銅像是破壞台日關係。這些親痛仇快的言行，不正像是踹在台灣人心口上的腳嗎？

事實上，基於國家發展需求的現實，日本正積極營造拉攏與大陸的關係，這是民進黨政府應該看清楚的趨勢，不能只為了抗中反中，繼續一廂情願地自喪國格，屈意阿附日本，讓台灣的利益遭到踐踏犧牲。那個日本渣男可以腳麻，整個蔡政府也要跟著腦殘嗎？

(中國時報)