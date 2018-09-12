2018年09月12日 04:10 中國時報 徐宗懋

蔡英文總統經常避免稱中華民國，而是說「這個國家」，為了充分尊重她的意願，我也不稱她為中華民國總統，而是說「這個總統」。

這個總統有什麼特點呢？台北市長柯文哲的形容頗為生動，他年初拜訪這個總統時，只見她抱著貓，靜靜聽他說了2個鐘頭，認真地想事情。這時我才突然意識到，這個出自富裕家庭、終身未婚的女總統，是一個人住在偌大的官邸，除了定期來打掃和煮飯的人之外，沒有先生或孩子，就她一個人還有她的貓，在空空蕩蕩的房子裡，到了夜裡是什麼感覺呢？儘管有人會聯想到驚悚片，不過單身不是罪過，但這個總統的決定影響到許多人的人生，如果她缺少基本的生命體驗，所做的決策會是怎樣呢？

這個總統出自富裕的家庭，從小不缺吃穿，成績優秀，考試一路闖關，所以她不需要考慮是否要去讀免費的師專或師範大學，是否在學校裡當一輩子的老師，接受政府的照顧，讓她以及她的下一代能脫離幾代的貧困，所以她無法體會窮困階層改變命運時，多麼依賴政府的信用，這個總統背信砍掉軍公教退休俸時，當然沒有心痛和背叛的感覺。至於日據時代更困苦的少女人家被日本統治者騙去當慰安婦，以致於一輩子淪落在悲慘的命運裡，甚至現在還要遭受日本右翼的凌辱時，這個總統也不覺得需要說些什麼。

由於沒有結婚，這個總統沒有和先生協調家庭生活矛盾的體驗，如果先生或自己調工作，雙方如何協商？錢要怎麼花才合理？先換房子還是先過舒服日子呢？如果公婆年邁，先生決定多付出心力以盡孝道，從而擠壓到夫妻生活，應該做何選擇？由於沒有婚姻經驗，這個總統對於婚姻生活涉及到的退休、長照等財政問題，完全沒有切身感受。

由於沒有孩子，她沒有懷胎的經驗，沒有擔心過孩子是否健康的恐懼，也沒有看著孩子出生時初為人母的快樂。接著，孩子慢慢地長大，這個總統沒有看過自己的孩子從會爬到學習走路，到牙牙學語的過程，也沒有孩子吐奶和夜裡發燒時，作為母親的焦慮和恐慌。孩子上學後，要開始關注孩子的同學和老師是誰？同學的父母是誰？小學開始就要考慮是否送去安親班寫功課，考試成績怎麼樣？跟哪位同學要好？中學以後，是否要送去補習？哪位老師教得比較好？看到孩子成績考壞了，自己心情也跟著低沉，看見孩子考好了，或者作文被選貼在後面的教室布告欄上，則得意地跟親友分享。

這個總統沒有幾乎絕大部分人走過的生命體驗，所以她對兒童沒有像對自己孩子那般的憐愛。衛福部統計台灣兒虐通報案件從2013年的34545件，大幅上升至2017年的59912件，4年爆增73.4%。有些案件極為殘暴，當過父母的人看這種新聞都有撕裂心肝之痛，這個總統執政期間的虐兒通報事件激增，成為嚴重的社會問題，但這個總統沒有說過任何哀憐的話，更沒有下令立刻採取有效的社會安全行動。

簡單說，由於缺少人生經驗，這個總統缺少了一顆仁慈的心和悲憫的情懷，她只是責怪批評者「數學不好」，活在自己的世界，只能在那空蕩的官邸中單獨一個人，抱著她的貓想事情。

(中國時報)