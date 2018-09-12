2018年09月12日 04:10 中國時報 羅瑩雪

去年國慶Logo沒有國旗和「中華民國」國號，典禮來賓稀稀落落場面冷清，藍營立委痛批，這樣不如不要辦了。此言差矣！

民進黨一向抹黑貶損國民黨不遺餘力，對會彰顯國民黨功績之事避之唯恐不及。那些立委的氣話正合綠營的心、如他們的意，巴不得立馬照辦，只是現在還不敢如此張揚。

依民進黨副祕書長徐佳青對八二三炮戰與民進黨無關之說法，他們應該也很想說，中華民國國慶和他們沒有關係。

中華民國是國父率革命先烈拋頭顱灑熱血冒險犯難所創立。在建國之功勞上確實與民進黨沒有絲毫關係。但有了中華民國，才有我們的民主憲政，才有依此體制產生的民主政黨，才有民進黨如今的國家大權在握。

所以中華民國國慶和民進黨的關係，如同樹頭和果子，是根源和結果之關係，是奉獻者和受益者之關係，是付出者和收割者之關係。但凡有點飲水思源的良知素養，就會在紀念國家誕生的日子，緬懷先賢先烈的無畏犧牲，重溫艱辛困頓的建國歷程，提醒人民感念惜福。

就算民進黨選擇性失憶，不肯面對鐵錚錚的歷史。現在全面執政，自蔡總統以下占著中華民國的重要職位，領著中華民國厚祿的高官們，也應該善盡職責辦理中華民國政府應辦之事。

像八二三炮戰雖然發生在民進黨成立之前，但是因挺過中共攻擊，守護台澎金馬，和中華民國存亡息息相關，就是和主持中華民國政務者有關。當權者不能拿著中華民國國庫的錢，只辦對民進黨有利或民進黨喜歡的事。

今年國慶Logo比去年還糟，不但沒有「中華民國」和國旗，連青天白日滿地紅國旗藍白紅三色中的紅色也沒了。反而讓民進黨的綠色和「台灣共好」占據主視覺的中心。喧賓奪主，莫此為甚。更莫名其妙的是，籌辦設計的負責人還說，其中類似QR Code的數位像素，是為了向IBM公司致敬。顯然主辦單位並未正確地向承辦者解說國慶概念。

蔡總統就職時曾公開宣誓「余謹以至誠，向全國人民宣誓。余必遵守憲法，效忠國家，如違誓言，願受國家嚴厲之制裁。」如今主持國政，卻常在重要活動場合刻意消除「中華民國」，處心積慮去中華民國化。她已經違背對人民的誓言。

今年國慶Logo喊出「台灣共好」，似想以此呼籲團結的漂亮口號遮蓋建國紀念日之意義，同時宣揚台獨意識。諷刺的是，在不愛「中華民國」、一心追求台灣獨立的「中華民國」總統領導下，人民究竟該往哪邊去團結呢？ （作者為前法務部長）

(中國時報)