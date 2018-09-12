照顧退休公教需通盤規畫

2018年09月12日 04:10 中國時報 林昭禎

台北市長柯文哲計畫釋出5萬個兼職工作機會，優先提供給退休公教人員。看似關懷年改民眾之苦，但明眼人一算便能發現，1.5億的預算要分給5萬個工作，平均1個工作所得僅3000元，不知柯市長是覺得百姓數學差，還是智商低？

在距離選舉2個半月前，柯市長宣布「加強照護關懷退休人員方案」，對年金被砍的公教退休人員雪中送炭，可謂是司馬昭之心。只是這3000元的工作能收買多少人心，抑或是製造更多的階級與族群對立？

從工作內容看，以學校的短期代課教師為大宗，擴及標案審查委員、諮詢委員、宣導員及講師等，可知確實符合退休公教人員的專長。不過市府的員額編制及預算皆受法令規範，在行政院指示2年內派遣歸零，之後臨時性工作都要公開遴選的原則下，若優先錄取某一類人，明顯有違《就業服務法》保障國民就業機會平等的精神；再者，目前各校的短期代課職缺多為流浪教師暫時安身之所，柯市長這麼做豈不讓年輕教師與退休教師反目。

其實，民調領先的柯市長無須為求勝選出此下策，平白失去一個可以進行世代融合的機會。如果有心幫口袋變淺的退休公教人員，何不藉著推動「銀青共好」化解世代對立，諸如建立退休公教人員名錄，作為市府同仁請育嬰假、侍親假或其他留職停薪長假時之代理人選，或是作為託幼、照顧、代班等後備軍，幫年輕人減輕生活壓力。

雖然退休公教人員兼職是有限制的，不僅收入有上限，工時也有規定，但對打工族來說仍有搶飯碗之虞。不過從國外的經驗看，因退休人員受到體力、年紀等限制，能再工作的時間並不長，重要的是該如何調配銀青工作內容。以麥當勞為例，由於定位為兒童用餐場所，員工清一色是年輕人，自從引進部分退休爺奶後，這些長輩除更懂得小朋友所需外，還能吸引不同年齡層的人來消費，使得業績蒸蒸日上。

面臨「高齡少子化」困境的台灣，勞動力減少已是必然，在鼓勵生育成效有限的情況下，若不開放移民或設法提高婦女勞動參與率，只有延後退休，增加銀髮族在職場的日子，才能降低經濟衝擊。所以「照顧退休人員方案」的設計，應朝銀青相互支援的角度規畫，先從縣市政府試辦，好比建立「世代中心」，將托兒、托老集中於一處，讓長輩為孩子們講故事，或透過「老老介護」模式，意即請較年輕的叔伯照顧年紀較長的爺奶，逐步實現終身尊嚴的人生。（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)