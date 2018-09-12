2018年09月12日 04:10 中國時報 李家同

在孫運璿和李國鼎大力強調發展工業以前，我們的國民所得只有900美元，如果沒有他們重視工業的想法，我們的國民所得恐怕到今天也好不到哪裡去，審視世界上所有富有的國家，除了少數有特別資源的國家以外，其他幾乎都是有高級工業的。

我們現在已是一個工業化國家，但也面臨嚴峻的挑戰，首先是中國大陸，從各種跡象看，他們絕對是有計畫地要提高工業水準，在2008年成立了工業和信息化部，這顯示了他們的決心和野心。南韓是我們更大的工業競爭者，尤其在半導體工業上，他們對我們的威脅是相當嚴重的。

因此我建議，我們應該成立工業部，到目前為止，我們只有一個工業局，而且有些科學園區其實完全是工業園區，但是這些園區又屬於科技部管理。工業局屬於經濟部，本身就不是一個層級非常高的政府機構，而且經濟部還要管很多其他的事情，所以工業局是不可能有很大功能的。

但我們絕對需要一個高層級的政府單位來提高我們的工業水準，不能只想到成立工廠，因為工廠如果沒有競爭力，是不可能存活的。越南和泰國都已經有一些有基本能力的工廠，印尼也是如此，最近印尼甚至已經可以設計並製造輕型的坦克車。台灣當務之急是要發展精密工業，所謂精密工業就是高規格的工業，這個工作極具挑戰性，絕對不是目前的工業局所能完全勝任的。

成立工業部，也是要向國人宣示政府要提高工業水準的想法，國人最近忙於注意政治，而對工業發展不太有興趣，成立工業部可以扭轉這種現象。

尤其我們國家其實已經有不錯的工業，但很少人知道他們的存在，因為媒體常常會報導中國大陸的進步，反而沒有報導我們自己在工業技術上的發展。我們有不錯的工程師，如果成立了工業部可以很有系統地讓國人知道我們的工業進展，使我們國人對自己國家有更好的信心。

提高工業水準不是簡單的事，我們必須先知道為何先進國家有這麼好的精密工業，從而也就知道了自己的弱點，有了工業部就可以針對這些弱點著手，國人因此也不能要求工業部能夠在短期內就有很顯著的成就，因為沒有一個國家能夠在極短時間內提高工業水準的，但是有很多國家因為整個國家不重視工業，而使他們的工業越來越無競爭力，最後的結果是國力越來越衰，這是我們應該要提高警惕的，因為我們的鄰國在工業上都很注意，而我們卻不知道自己的處境。（作者為國立清華大學榮譽教授）

(中國時報)