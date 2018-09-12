搖頭丸不要玩 紙風車耍幽默

紙風車青少年反毒劇場11日赴台北市弘道國中演出，教育部主祕朱楠賢（後排右四）、法務部政務次長陳明堂（後排左四）與師生一同宣誓反毒。（黃世麒攝）

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中國時報
／台北報導

毒品氾濫問題已達國安層級，青少年吸毒人口與日俱增，教育部主任祕書朱楠賢昨（11）日公開表示，政府各部會將持續攜手民間各單位，如：紙風車文教基金會，持續推動反毒工程，以戲劇宣導反毒觀念，呼籲青少年遠離各種毒品陷阱。

當心！毒品偽裝糖和餅乾

根據衛福部最新統計調查，2017年青少年吸食毒品人口近10000人，比2016年多出2成，對此，朱楠賢表示，「教育部持續關心青少年身心狀態，現在毒品以各種形式偽裝，像是軟糖、餅乾、巧克力等，有970種化學合成的毒品，如何讓年輕人可以提高警戒心，拒絕毒品，是重點工作。」

紙風車文教基金會自2012年推動青少年反毒戲劇工程，以戲劇表演《拯救浮士德》告訴學生毒品的危害，至今走過全台20個縣市，累計演出為595場，共有607所國中學生欣賞，目前還有337所國中未演出。

昨（11）日在台北弘道國中演出現場，演員以幽默、輕鬆的口吻，對青少年講解遠離毒品的方式，像是看到「搖頭丸」，就要馬上想到老師在課堂上最常說的口頭禪「不要玩」，對毒品敬而遠之，讓學子們聽得哈哈大笑。

面對毒品問題日益嚴重，紙風車文教基金會副執行長任建誠表示憂心忡忡，「這是社會隱憂，所有的人要共同承擔，這些年觀察接觸毒品的青少年，歸因起來，主要還是青少年在成長過程中喜歡冒險、追求刺激，也會崇拜偶像，想要尋求認同，在心靈脆弱的時候，容易受毒品誘惑。」

宣導！歡迎國中生來看戲

為此，紙風車在設計戲劇橋段時，也順應青少年心理狀態、生活情境設計，《拯救浮士德》故事描述主角「吳士德」，在班上被同學霸凌、被老師忽略，他為了尋求認同感，和魔鬼交易，卻被魔鬼以毒品控制，賣毒害人，最後也被毒品殘害，失去自我，人生跌到谷底。

任建誠表示，宣導反毒如此用力，但吸毒人口仍持續增加，「主要原因，還是在於很多青少年沒有反毒觀念，以及現在毒品滲透的方式，超乎我們的想像，宣導反毒這件事情還沒有完成，保護青少年，我們仍需努力。」有興趣欣賞反毒劇的國中，可主動電洽紙風車文教基金會。

(中國時報)

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