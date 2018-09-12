聖彼得堡愛樂 帶你一探俄國魂

80歲老將泰密卡諾夫領軍，聖彼得堡愛樂將第十度訪台。（牛耳提供）

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中國時報
／台北報導

80歲老將泰密卡諾夫領軍，聖彼得堡愛樂將第十度訪台。牛耳藝術總監牛效華表示，聖彼得堡愛樂已經是俄國經典樂團，「每隔一兩年總要再訪，就像老朋友在這裡重聚，台灣的鐵粉樂迷總要聽聽這個純正的大師俄式詮釋，探探音樂裡藏不住的俄國魂，才能滿足耳朵。」

泰密卡諾夫的指揮優雅細膩，恢弘的音樂熱情裡有著修飾與精煉，也讓泰密卡諾夫的指揮詮釋獨樹一幟，他認為在音樂線條的追求之外，更要在乎的是指揮與樂團是否有一氣呵成，達到天人合一境界。現在的泰密卡諾夫更是俄國文化界大老，10年前70歲壽宴上，連俄羅斯總理普丁都來祝賀，更不用提晚輩葛濟夫與楊頌斯。

不過現在的泰密卡諾夫身體不如以往，也戒掉最愛的伏特加，牛效華表示這個團首次訪台時，整團酒量超好，「航班上的酒被他們喝光，接機時還少了醉醺醺的3人和行李。」這兩年泰密卡諾夫決定戒酒，整團也清醒起來，但不減音樂裡的濃烈。

泰密卡諾夫與聖彼得堡愛樂音樂會將於11月6、7日舉行，兩天曲目都是經典，第一天曲目包括葛令卡《盧斯蘭與魯蜜拉》序曲、拉赫曼尼諾夫《第二號鋼琴協奏曲》以及《第二號交響曲》。第二天曲目是柴可夫斯基歌劇《尤金‧奧涅金》中的〈波蘭舞曲〉、柴可夫斯基《降b小調第一號鋼琴協奏曲》以及穆索斯基《展覽會之畫》，兩天鋼琴家都是尼可萊‧盧岡斯基。

(中國時報)

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