S.H.E開唱勁寶耍萌搶飯碗

2018年09月12日 00:46 中國時報 許雅淳 報導

S.H.E成員Ella（左）、Selina（右前）、Hebe昨賣力演唱。（盧禕祺攝）

S.H.E昨舉行音樂會，Selina（左起）、Ella、Hebe大展姊妹之情。（盧禕祺攝）

S.H.E昨開唱，3人的父母都到場力挺。（盧禕祺攝）

S.H.E昨舉行「十七音樂會」，耗資3000萬打造舞台。（盧禕祺攝）

3000萬打造「十七音樂會」

S.H.E為慶祝出道17年，11日在兩廳院藝文廣場舉辦「十七音樂會」，昨唱到〈美麗新世界〉時，Ella抱著兒子「勁寶」登場，Hebe直呼：「這是驚喜中的驚喜，我跟Selina都不知道勁寶會來。」

勁寶不但不怯場，還一把搶走Hebe手上的麥克風，跟著音樂一起舞動，勁寶還啞啞學語，用手比著台下，模樣可愛，Selina、Hebe超嗨、牽著勁寶的手一同跳舞，Ella直說：「我就知道你不會哭。」

重現女生宿舍場景

Selina要勁寶喊「阿姨」，但勁寶沒反應，讓Ella笑說：「再不講下台喔！」最後Ella還教勁寶說「拜拜」並發送飛吻，她以子為榮：「真的很帶得出場，飯碗要被搶走了！」不過Hebe的麥克風上都是勁寶的口水，她笑說：「全世界只能接受勁寶的口水。」Ella接著爆料勁寶曾強壓Hebe的頭，Hebe說：「只有勁寶可以壓我的頭。」笑翻全場。

S.H.E暌違兩年，昨以〈戀人未滿〉、〈我愛雨夜花〉等歌曲開場，還用出道時的招呼語問候歌迷：「大家好，我們是S.H.E，男生的女朋友，女生的好朋友。」Ella因心情太激動，不小心打到Selina的臉，讓Selina驚嚇的摸著臉，Ella說：「不小心架拐子，打到Selina的臉。」

她們昨也把床、沙發搬上台，重現昔日女生宿舍的場景，提到3人對某些歌曲都有「私慾」，Selina笑說：「私慾？剛好台上有床，我先叫解孵（指Ella的老公）上台，剛剛勁寶上來，現在換解孵。」Ella則打趣說：「那要回家處理，這是家庭大會嗎？」逗樂全場。

一路扶持姊妹情深

S.H.E 2001年9月11日發行首張專輯《女生宿舍》出道，2003年奪下金曲獎「最佳重唱組合」獎。一路走來，歷經Ella摔傷腰椎意外、Selina燒傷意外、Ella遭爆出走危機，但她們一路互相扶持，姊妹情深。

三人演唱會尾聲演唱新單曲〈十七〉時， Selina突然感動淚崩，一度無法唱歌，Hebe也表示「剛剛真的眼眶泛淚」，3人齊聲向歌迷道謝：「大家拜拜，明年見，謝謝你們！」

(中國時報)