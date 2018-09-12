徐若瑄：我是台灣人也是中國人

徐若瑄相當樂見兩岸演藝人員的交流與合作。

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中國時報
報導

徐若瑄（Vivian）曾被誤傳遭大陸封殺，上周她風光到北京出席「中國演出行業協會」30周年頒獎典禮，謠言不攻自破。她也接受《中國評論通訊社》訪問，笑說自己都有關注《琅琊榜》、《甄嬛傳》及《延禧攻略》等大陸夯劇，「這些在台灣收視率都非常好，觀眾都非常喜歡，特別是年輕人。我覺得這些都是兩岸合作的很好成果，也是兩岸一家親的體現。」

徐若瑄表示，看到很多台灣演藝人員參與兩岸合拍作品，很樂見兩岸演藝人員彼此交流合作，「我相信，只要團結起來，我們的中華文化就一定能夠走到國際上去。」

專訪中談到她近年參與汶川地震、玉樹地震捐款賑災，她謙虛說，對於災民相當感同身受，「作為中國人，我們都感同身受。我們的同胞遇到災難困難的時候，我們對災區同胞能夠盡一份力，是我們應該做的。而且做公益是藝人的天職。」

勿斷章取義

被記者詢問，徐若瑄說自己是中國人，是否擔心返台後會有一些困擾，她大方說：「我媽媽是高山族泰雅美女，我爸爸是廣東梅縣來的帥哥，愛爸媽的家鄉和土地是沒有衝突的。我在台灣土生土長，我是台灣人，我當然也是中國人。」對此徐若瑄經紀人劉素華表示：「在大陸參加活動被問及，Vivian只是說出自己的想法，希望媒體不要斷章取義喔！」

(中國時報)

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