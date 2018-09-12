許效舜拖鞋巴頭打響《瘋神》

許效舜喜愛收藏各式卡通玩偶，工作室收納不少寶物。（盧禕祺攝）

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中國時報
專訪

許效舜主持《瘋神無雙》9年，首度入圍金鐘綜藝節目主持人，自嘲《瘋神》是「距離金鐘最遙遠的節目」，在喜劇不被看好年代，能被評審看到，也算是給團隊一個鼓勵，他信誓旦旦表示：「一定要拿下金鐘！」

許效舜讀書時期就喜愛表演，退伍後到華視訓練班磨了5年演技，認識楊麗音與金士傑，幫他寫了推薦信介紹他到《連環泡》演短劇，後又拜澎恰恰（澎哥）為師，兩人因個性契合，一拍即合成為演藝圈最佳搭檔，至今29年沒間斷過。他稱澎哥是最好的導演、自己是最好的演員，「他個性溫吞，幫我把狀態抓好，我是激進派一直在尋找鞭炮，兩人搭在一起才能激盪出最完美的火花。」

乃哥上節目也被巴

許效舜視澎哥為恩師，工作上大小事都會請教他，兩人幾乎零爭吵，卻在2000年《鐵獅玉玲瓏》節目末期，聽到傳言說澎哥要滅了「石頭家族」，而心生芥蒂，互相猜忌了半年，後來才知道是節目收視太好，遭到有心人刻意散播謠言，他笑說：「我們感情不是那麼容易挑撥的！」

在《瘋神》無台詞演出9年，許效舜拿拖鞋「巴頭」動作，成為節目靈魂象徵，連徐乃麟（乃哥）上節目也被他「巴頭」，他笑說：「偶爾放肆一下，巴下去那瞬間乃哥還愣一下！」他與乃哥私交甚篤，20多年前向乃哥借錢買50萬元的珠子，乃哥二話不說就把錢借給他，讓他很感動，他把珠子串成項鍊戴在脖子上，一直到現在都沒拿下來過。

(中國時報)

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