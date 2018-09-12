《花甲》扮ㄎㄧㄤ妹 江沂宸演自己

江沂宸近來為金鐘勤健身，昨透露對拿獎不太有信心。（盧禕祺攝）

友善列印
中國時報
專訪
江沂宸（左）在《花甲男孩轉大人》劇中喜歡盧廣仲，經常對他示好。

江沂宸（本名江宜蓉）以《花甲男孩轉大人》入圍金鐘女配角獎，劇中她暗戀對象盧廣仲同時搶視帝和新進演員獎，她昨說希望盧廣仲抱回兩獎，尤其看好他拿新人獎，「他真的是天才」，誇他雖然是第一次演戲，但有幾場反而是他教她表演方法，2人對戲時亦會即興創作，好默契可見一斑。

為了10月6日的頒獎典禮，江沂宸最近積極做深蹲、伏地挺身，希望把身材練好一點，自嘲是臨時抱佛腳；目前最大困擾是穿高跟鞋，她說現在每天在家穿睡衣搭粗跟鞋練習，過幾天要換穿細跟高跟鞋，真的很怕典禮當天出糗，萬一跌倒就意外搶到版面，笑稱「不如現在先練習跌倒好了」。

連感情觀也很像

她去年入圍新進演員獎，今年角色大躍進，要和謝盈萱、謝沛恩、楊小黎、潘奕如搶女配角獎，「我沒什麼把握，能和謝盈萱放在同一獎項就很開心，也表示我應該有進步」，她連2年入圍，媽媽覺得很欣慰：「好像有點樣子了，是被圈子肯定的演員了。」媽媽和姊姊典禮當天將到場幫她打氣。

在《花甲》中，她詮釋一個傻里傻氣、成天想看到鬼又很ㄎㄧㄤ的台妹「雅婷」，「這是到目前最貼近我的角色」。她回想當初試鏡時，她跳了一段怪怪的舞蹈，導演、編劇一看就覺得她ㄎㄧㄤ，也確定角色非她莫屬，「我覺得連感情觀也很像」，她和雅婷一樣會選不要太帥又有安全感的男生。

(中國時報)

楊小黎掌亞太全靠隨機應變 吳洛纓裁判兼選手惹議

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。