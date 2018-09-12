《花甲》扮ㄎㄧㄤ妹 江沂宸演自己

2018年09月12日 04:11 中國時報 洪秀瑛 專訪

江沂宸（左）在《花甲男孩轉大人》劇中喜歡盧廣仲，經常對他示好。

江沂宸（本名江宜蓉）以《花甲男孩轉大人》入圍金鐘女配角獎，劇中她暗戀對象盧廣仲同時搶視帝和新進演員獎，她昨說希望盧廣仲抱回兩獎，尤其看好他拿新人獎，「他真的是天才」，誇他雖然是第一次演戲，但有幾場反而是他教她表演方法，2人對戲時亦會即興創作，好默契可見一斑。

為了10月6日的頒獎典禮，江沂宸最近積極做深蹲、伏地挺身，希望把身材練好一點，自嘲是臨時抱佛腳；目前最大困擾是穿高跟鞋，她說現在每天在家穿睡衣搭粗跟鞋練習，過幾天要換穿細跟高跟鞋，真的很怕典禮當天出糗，萬一跌倒就意外搶到版面，笑稱「不如現在先練習跌倒好了」。

連感情觀也很像

她去年入圍新進演員獎，今年角色大躍進，要和謝盈萱、謝沛恩、楊小黎、潘奕如搶女配角獎，「我沒什麼把握，能和謝盈萱放在同一獎項就很開心，也表示我應該有進步」，她連2年入圍，媽媽覺得很欣慰：「好像有點樣子了，是被圈子肯定的演員了。」媽媽和姊姊典禮當天將到場幫她打氣。

在《花甲》中，她詮釋一個傻里傻氣、成天想看到鬼又很ㄎㄧㄤ的台妹「雅婷」，「這是到目前最貼近我的角色」。她回想當初試鏡時，她跳了一段怪怪的舞蹈，導演、編劇一看就覺得她ㄎㄧㄤ，也確定角色非她莫屬，「我覺得連感情觀也很像」，她和雅婷一樣會選不要太帥又有安全感的男生。

(中國時報)