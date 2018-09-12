CHOCO TV鮮招 土耳其劇BL劇吸客

BL劇《HIStory1》、《HIStory2》引領風潮，是CHOCO TV操作得當的範例，圖為《越界》。

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中國時報
報導
創辦人劉于遜靠精準嗅覺，讓CHOCO TV每月活躍會員高達300萬人次。
CHOCO TV引進土耳其劇《第二次心跳》，一上線就引發話題。

OTT平台百家爭鳴各有擁護者，唯獨CHOCO TV靠自製劇榮登「年輕人愛用影音串流平台」之冠，近期更靠募資讓網劇翻身登上大銀幕。挾著430萬下載數、每月活躍會員近300萬人次的實力，3年內就將觸角從自製劇延伸到藝人經紀、電影發行與電商平台，不僅讓會員黏著度不斷提高，更藉成功經驗開拓日本、香港、泰國市場，甚至還在新加坡駐點設立版權銷售中心，輸出自製劇之外，也引進在地有潛力的戲劇內容給台灣的觀眾。

CHOCO TV用數據精準洞察用戶的戲劇觀看喜好，及未來半年內具有話題與市場性的劇本，有別於一般OTT平台，CHOCO TV不僅引進日、韓、陸、泰與新加坡劇等，近期更出新招，引進土耳其劇《第二次心跳》，一上線引發話題。土耳其向來以肥皂劇亮眼的外銷成績自豪，在肥皂劇出口排名上僅次於美國，但對台灣的觀眾來說仍很陌生，因此CHOCO TV大膽引進土耳其劇，就是想在影音串流平台上開闢新戰場，拓展多樣會員族群。

助素人演員開星途

創辦人劉于遜說，CHOCO TV和其他戲劇製作單位最大不同在於大量運用數據分析用戶行為與市場，一旦發現機會點就靈活調整戰略決策，以「勇於冒險、多元嘗試」的精神。以異軍突起的BL劇《HIStory1》、《HIStory2》為例，就是用數據發掘社會討論度高的熱門話題，先攻下一群小眾觀眾，再創造話題變成大眾關注的焦點。不僅讓BL劇再掀熱潮，更製造了許多影劇新星，讓素人演員打開星途，在各大電視台都能看見他們的演出。

電影電商多角發展

雖然CHOCO TV利用運用數據分析站穩一片江山，但劉于遜說，在戲劇製作方面仍相信專業，數據運算戲劇推出的時間點與題材，但內容製作方面則充分相信專業，他幾乎不會干預劇本。CHOCO TV目前已經跨足經紀、電影、電商，CHOCO TV定位自己是個「娛樂公司」，希望在NETFLIX、愛奇藝與YouTube等國外OTT平台強敵環伺下，可以「用台灣的平台，講出台灣人的故事」。

(中國時報)

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