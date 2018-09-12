同台安室 蔡依林最棒生日禮

2018年09月12日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

日本天后安室奈美惠將在16日正式引退，選在15日於家鄉沖繩進行最後一場演出，主辦方繼日前曝光BEGIN、MONGOL800、平井堅等卡司後，11日宣布蔡依林（Jolin）也將現身力挺前夜祭，兩大天后暌違3年再度同台演出，令人相當期待。

當天也是Jolin的38歲生日，她表示：「能和安室一起參加前夜祭很驚喜，再次和她同台是一件興奮又很不可思議的事，這將會是我此生最難以忘懷的生日禮物，期待她令人融化的笑容。」

計畫明年辦演唱會

兩人在2012年的一場餐敘上搭起友誼的橋梁；2014年Jolin和安室合作歌曲〈I'm not yours〉，安室更祕密來台跨刀演出MV；隔年安室雖人在美國，仍排除萬難驚喜現身Jolin的小巨蛋演唱會，今年安室來台開唱，Jolin除了親自捧場，還送上親手製作的翻糖蛋糕，足見兩人的交情之深。Jolin經紀人王永良表示，上個月中他們接到安室方面的邀約，讓她又驚又喜，立刻把工作全都排開。

她近日依然忙著工作，以及預計年底推出的新專輯，目前正在進行MV前置工作；由於她生日當天要和安室演出，隔兩天又要飛米蘭出席時裝周，因此她昨天先和家人一起爬山提前慶生，並許下願望：「皮膚曬得均勻黝黑、笑口常開。」明年適逢Jolin出道20周年，她也計畫明年舉辦演唱會。

(中國時報)