同台安室 蔡依林最棒生日禮

安室奈美惠（左）和Jolin有過多次合作，這回安室引退前最後演出也邀Jolin助陣。（資料照片）

友善列印
中國時報
報導

日本天后安室奈美惠將在16日正式引退，選在15日於家鄉沖繩進行最後一場演出，主辦方繼日前曝光BEGIN、MONGOL800、平井堅等卡司後，11日宣布蔡依林（Jolin）也將現身力挺前夜祭，兩大天后暌違3年再度同台演出，令人相當期待。

當天也是Jolin的38歲生日，她表示：「能和安室一起參加前夜祭很驚喜，再次和她同台是一件興奮又很不可思議的事，這將會是我此生最難以忘懷的生日禮物，期待她令人融化的笑容。」

計畫明年辦演唱會

兩人在2012年的一場餐敘上搭起友誼的橋梁；2014年Jolin和安室合作歌曲〈I'm not yours〉，安室更祕密來台跨刀演出MV；隔年安室雖人在美國，仍排除萬難驚喜現身Jolin的小巨蛋演唱會，今年安室來台開唱，Jolin除了親自捧場，還送上親手製作的翻糖蛋糕，足見兩人的交情之深。Jolin經紀人王永良表示，上個月中他們接到安室方面的邀約，讓她又驚又喜，立刻把工作全都排開。

她近日依然忙著工作，以及預計年底推出的新專輯，目前正在進行MV前置工作；由於她生日當天要和安室演出，隔兩天又要飛米蘭出席時裝周，因此她昨天先和家人一起爬山提前慶生，並許下願望：「皮膚曬得均勻黝黑、笑口常開。」明年適逢Jolin出道20周年，她也計畫明年舉辦演唱會。

(中國時報)

成語蕎學躲假面甜心 錦榮表現才華

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。