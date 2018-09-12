2018年09月12日 00:47 中國時報 陶福媛 報導

近來錦榮展現對演藝事業的企圖心，工作滿檔，且不畏新挑戰，佩戴美度表（MIDO）Ocean Star海洋之星潛水表。（服裝提供／All Saints、攝影／JOJ PHOTO）

1.美度表Ocean Star海洋之星綠面領航80小時腕表，3萬1200元。（MIDO提供）

2.美度表Ocean Star海洋之星鈦金屬搭橡膠表帶，3萬2700元。（MIDO提供）

3.美度表Ocean Star海洋之星藍面領航80小時腕表，3萬1200元。（MIDO提供）

4.美度表Ocean Star海洋之星不鏽鋼黑面領航80小時腕表，2萬9800元。（MIDO提供）

錦榮這兩年事業大爆發，不僅接下《王子的移動城堡》、《VR101》主持棒，還入圍今年的金鐘獎最佳主持人獎。日前他還以中英文雙聲道主持亞太影展紅毯，首度嘗試現場LIVE即興主持，表現可圈可點，看來卸下「后的男人」身分的他，更能盡情施展長才、自由發揮，讓人見識到他多才多藝的一面。

主持紅毯考驗臨場反應

這回主持亞太影展紅毯，錦榮不僅以流利的中英文雙聲道主持，在《模犯生》的男女主角出場時，更是用泰文介紹嘉賓出場，表現亮麗，令人驚豔。

錦榮笑說，他壓力真的很大，主持電視節目多半有提詞機，說錯了還能NG重錄，主持紅毯則完全是即興演出，不能重來，為此他事前花了不少準備工夫，詳記所有與會貴賓的名字和背景，幸好不負眾望，完美演出。

錦榮的對演藝事業的企圖心還不僅於此，這兩年來他抽空飛往洛杉機上戲劇表演課，為配合劇組拍攝和主持工作，課程斷斷續續，但仍堅持不間斷，就是希望能以脫胎換骨的嶄新面貌站在舞台上，讓大家對他的表現刮目相看。

新挑戰飾演亞伯症患者

「我不想被定型，想要挑戰自我、不斷創新！」錦榮說，因為外型的關係，以往他在《小時代》等電影中多半扮演高富帥的角色，近一年來有4部新戲找上他，最後他挑上了患有亞斯伯格症的角色，就是希望能有新的嘗試，磨練演技，為此他還特別與患有類似病症的朋友討教、互動，希望能更加完美詮釋劇中的角色。

這回錦榮受邀進棚拍攝時尚專題，佩戴美度表（MIDO）和All Saints男裝，俊帥的外型和高大健美的身材有了精品加持，更能展現成功男人的氣勢。瑞士美度表（MIDO）9月登場的Ocean Star海洋之星領航80小時潛水腕表，湛藍色的表盤和表帶設計源自海洋，防水深度達200米，具高達80小時的動力儲存功能，即日起全新上市。

(中國時報)