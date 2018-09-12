紐約時裝周－3.1 Phillip Lim雨神同行

2018年09月12日 00:47 中國時報 陳張眾 報導

大陸設計師品牌YAJUN，在2019春夏大秀上與出生於台灣的珠寶設計師Aurora Chi聯手，共同詮釋出本季打破常規的設計概念。（CFP）

3.1 Phillip Lim春夏新包款金屬手把很搶戲。（CFP）

Anna Sui在秀場中搭起一座中東市集，穿著2019春夏系列凱亞葛柏等名模們，也徜徉在濃濃的異國氛圍中。（CFP）

下著惱人小雨的紐約時裝周，華裔設計師品牌3.1 Phillip Lim，把身著華服的觀秀眾人套上雨衣，送往下城區一所高中的頂樓。綿綿細雨中的2019春夏系列走擅長的都會游牧風格，結合摩洛哥沙漠中柏柏爾民族的純粹之美，運用飄逸流暢的線條，向中世紀的次文化致敬。謝幕時舞韻合唱團的一曲《Here Comes The Rain Again（雨又下了）》響起，詼諧為這一切做了個開心的總結。

Anna Sui春夏秀場，設計師則大張旗鼓地在空間中開啟一座異國市集，紮染、皮革等手工飾品，配合背景傳來的濃濃中東音樂，隱約為本季自歌舞片《Kismet》得來的靈感註解，也讓為大秀開場的吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）、凱亞葛柏（Kaia Gerber）等模特徜徉其中。曾被蕾哈娜等名人選穿的大陸設計師品牌YAJUN，日前也在紐約獻上最新一季作品，帶點神經質的造型，搭配與台裔珠寶設計師Aurora Chi為其操刀的飾品，共同營造出打破常規的設計概念。

(中國時報)