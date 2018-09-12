電動超跑 經典賽車魂

Audi PB 18 e-tron純電概念超跑低扁的外型，不僅深受賽道與風洞測試影響，也意味著承襲利曼賽道衛冕成就，背負不斷突破極限的使命。（Audi提供）

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中國時報
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依循傳統中置引擎跑車配置，車體重心落在座位與後輪軸之間。（Audi提供）
滑移單體式駕駛座艙，兼具賽道與日常雙重駕馭功能與感受。（Audi提供）
專屬個人配件，讓車主輕鬆轉換駕駛者與賽車手的身分與裝扮。（Audi提供）
INFINITI Prototype 10駕駛艙傳承利曼賽車經典樣式。（INFINITI提供）
INFINITI Prototype 10取消水箱護罩，並融入INFINITI Q Inspiration的線條。（INFINITI提供）
Vision EQ Silver Arrow外觀傳承自1930年代賽車鋁合金車色元素，更是對1937年創紀錄的W125致敬之作。（Mercedes-Benz提供）
Vision EQ Silver Arrow駕駛艙採單座設計，除了傳統的賽車駕馭，也提供如電玩「幽靈」的陪跑模式。（Mercedes-Benz提供）

圓石灘車展（Pebble Beach concours d'elegance）被譽為車迷一生必去的車展之一，精采之處不僅吸引骨董名車、超跑、老爺賽車參與，參展的概念車亦極具代表性，今年多家車廠不約而同發表電動概念車，電動超跑向利曼賽車致敬的意味十足，也最讓人驚豔。

每年8月，美國加州蒙特雷圓石灘的高爾夫球場就會變成汽車世界的名人堂，起源自1950年首場活動，隨著時間推移，早期車展僅以一次大戰前後做為分野，如今不僅分類更多，展出車型亦更加多元。

奧迪座艙 享受雙重駕馭樂趣

今年Audi、INFINITI、Mercedes-Benz電動超跑都向利曼賽車致敬。Audi PB18 e-tron與去年的Audi Aicon外觀有些相似，但兩車的意義和目的截然不同；Audi Aicon被設計為全自動駕駛、適合長途旅行的豪華商務座駕，Audi PB18 e-tron則是純然的賽道與道路競速機器。

Audi PB18 e-tron車長4.53m、寬2m，車高1.15m，可謂經典賽車車身尺寸。從車側看去，是向車尾略微斜削的車頂曲線與碩大的C柱，而寬廣、近乎垂直的後車窗設計有如獵跑車Shooting Brake，它還兼容470L行李廂容量，彌補以往跑車空間機能不足的缺憾。

據原廠數據，Audi PB18 e-tron的3具電動馬達為前1後2的配置，分別提供150 kW與350 kW的動力輸出，搭配Audi quattro四輪傳動系統。動力輸出綜效高達500 kW，增壓模式可提升至570 kW；高達830 Nm的扭力峰值可在2秒內完成0-100km/h加速。

最令人眼睛為之一亮的是Audi PB18 e-tron滑移單體式駕駛座艙，它省略繁複的自動駕駛系統與其他舒適性配備，不需機械控制元件介入即可透過線控，將單體式駕駛座艙橫向滑移至車身中心，取得有如單座賽車般適於賽道駕駛的座位配置。

賓士坐中央 INFINITI坐左側

Mercedes-Benz Vision EQ Silver Arrow也是單座設計，駕駛者坐於中央，有趣的是它配置全景螢幕，在AI人工智慧協助下，可提供虛擬競賽模式，不管是過去開過的路線或是正規賽道，系統會產生如電玩的陪跑或是幽靈模式，讓車主可即時修正駕駛方式。INFINITI Prototype 10的設計也是源自早年利曼賽車，雖然是單人駕駛，但駕駛座位置為左側單座，顯得更有古典氣息。

(中國時報)

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