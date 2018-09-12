電動SUV 明年量產大爆發

VW提出Atlas Tanoak Concept（左）皮卡與Atlas Cross Sport跨界休旅兩個四輪傳動車型。（VW提供）

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中國時報
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Mercedes-Benz EQC外觀自成一格，但兼容GLA、GLC等車系特色，續航力超過450km，而0-100km/h的加速只需5.1秒。（Mercedes-Benz提供）
駕駛艙布局仍保有傳統特色，但配色更加前衛。（Mercedes-Benz提供）
VW Atlas Cross Spor駕駛艙充滿著都會白領生活的豪華感。（VW提供）
VW Atlas Tanoak Concept儀表控台兼具未來科技感與細膩做工。（VW提供）

汽柴油SUV買氣持續發燒，各車廠投入電動或混合動力車款研發時，似乎也將SUV列為優先重點，消費者最快明年就可以看到全新世代的量產車款。

Mercedes-Benz積極開發電動車，近日預告品牌旗下純電運動休旅EQC將於2019年導入量產，EQC車身尺碼介於GLC與GLE之間；另外，Ford也在最近公布首款全新純電動SUV的預告圖，僅透露許多設計傳承自經典Ford Mustang。

Mercedes-Benz EQC前後電動馬達總功率為300KW，具備四輪驅動功能，車內則配置全數位儀表、大尺吋數位螢幕，中央扶手處設有觸控手寫板，多功能方向盤上也有觸控按鈕。同時配備最新多媒體系統MBUX。台灣賓士表示有引進計畫，會視時機導入。

VW最近在圓石灘車展一口氣發表Atlas Tanoak Concept皮卡與Atlas Cross Sport跨界休旅車，兩款都是混合動力的四輪傳動車型，Atlas Tanoak Concept後車門把採隱藏式設計，Atlas Cross Sport則提供PHEV插入式混合動力及HEV混合動力兩款，VW亦預告2019年將先推出Atlas Cross Sport。

(中國時報)

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