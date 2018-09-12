京華城周慶滿額送現金無上限

京華城獨家優惠，引雅天然南非1克拉白K鑽戒，原價19萬8000元，特價9萬9000元，贈電影票。（京華城提供）

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中國時報
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京華城17周年慶率先將於明（13日）起至30日登場，推出滿額送現金、人氣3C用品禮物，再送聯名卡友禮及抽豪華遊輪日本行大獎等活動。（盧禕祺攝）

周年慶陸續開跑，京華城17周年慶率先將於明（13日）起至30日登場，今年繼續祭出消費滿額即大派現金之餘，更將滿額禮的門檻調低至3萬元起，禮物數量也增加，把檔期濃縮至18天，回饋率高達21%，讓消費者一次血拼到底，副總經理阮信囊就表示，預計今年周年慶檔期將比去年成長2%、達5.7億元的目標，全年以挑戰50億元為目標。

首4日加碼送卡友滿額禮

京華城明（13）日起推滿額送現金活動，繼去年送出逾4000萬現金後，今年再次推出全館當日累滿5000元，即送400元現金及百元商品券，刷京華卡或持Living Card當日累滿5000就送500元現金、百元商品券及50元美食券，另外京華卡友於化妝品、內睡衣、香氛單筆滿3000就送300元現金及百元商品券，健康器材、健康食品、床墊單筆滿萬即送1200元現金，讓消費者現買現獲回饋更有感。

另外首4日（13日至16日）再加碼針對京華卡友推出滿額禮，今年門檻降至3萬起即送限量50份日本Recolte三明治機、滿5萬送限量50份日本Recolte fete調理鍋、滿10萬送限量100份笨豬跳韓式烤肉6人份餐券、滿35萬送限量10份Dyson Supersonic吹風機、滿50萬送限量15份Dyson Cyclone V10 Animal手持無線吸塵器、滿百萬送限量8份iPhone X 64G，預計滿額禮也將再度被秒殺。

刷指定卡抽日本遊輪行

周年慶不能少的抽獎活動，京華城今年就以航海大冒險為主題，推出一連串的抽獎禮，17日到30日期間，刷京華卡或持Living Card單筆滿2000元，即可抽豪華遊輪日本行大獎，另外還有宿霧雙人行及蘭卡威雙人行禮物，而卡友禮更由京華城吉祥物「歡樂熊貓家族」與LINE人氣貼圖「懶散兔與啾先生」聯名，推出一系列超萌卡友禮，活動期間消費滿千元起即可兌換各式環保實用禮。

(中國時報)

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