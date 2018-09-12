2018年09月12日 04:11 中國時報 姜雯

今晚是聖誕夜，店裡的生意和平時差不了多少。五台洗衣機三台在工作。隔壁的餐飲店倒是比平常忙了一倍，店內店外穿紅戴綠，人人臉上洋溢著過節的喜氣。總有人熱鬧，有人寂寞，熱鬧的人吃食，寂寞的人洗衣，互不打擾，兩不相欠。

這天一直下著雨，時而嘩啦啦像是有人從樓上澆了一桶水下來，時而又稀稀落落讓人誤以為這雨馬上就會停下。騎樓下躲雨的人就被騙了，他們望著逐漸變小的雨，以為馬上就能趕路回家了，剛邁出步子，雨又嘩嘩得下起來。

我看著路上的行人發笑，店裡突然衝進來一個渾身溼透的女人，裙子貼住臀部和大腿，因為淋雨而變得透明，我幾乎可以看見她裙子下腿部的肌膚，被日光燈照著，散發出一股欲求的氣味。那是一股被長久禁錮的、渴求的、瘋狂的、鄙賤到無以復加的慾望，我以為我可以聞見她內褲裡的荷爾蒙味，混雜在潮溼的空氣中。

她說，我要洗衣服。

好的，請問您的衣服呢？

她怔了一下，說，洗身上的衣服，溼了，明天要穿。

她把身上的西裝外套退下來，外套的背面和袖管處有些褶皺，退下來以後我看到外套內裡的縫線處有些鬆動。然後她又把兩隻手交叉著努力把身上的套頭針織衫退下來，她拼命扭動著身體，動作笨拙得像個剛學會自己穿衣的孩子。她說，就這兩件。於是她身上只剩下一件白襯衫，襯衫底下溼漉漉的雪紡中長裙，以及，襯衫裡面若隱若現的內衣，和散發著荷爾蒙味道的內褲。

我幫她把衣服放在洗衣袋裡保護好，然後置入洗衣機，一瓢洗衣服、一瓢柔軟劑、幾滴消毒液，按下按鈕，又一次重複和輪迴，嗡嗡嗡。她突然站在我旁邊，把襯衫和裙子也一起退下，她說這兩件也一起洗了吧。

此時她全身只有一件肉色內衣和略微肥大卡其色內褲，我突然不知道如何安置這具出現在深夜洗衣店裡，裸露的女體。

或者我應該找一件衣服幫她披上，可是客人遺留下來的衣物大多都因為閒置太久散發出一股黴味，這味道和她身上的氣味格格不入。或許我應該把自己的衣服脫下來給她，可我的外套穿在她身上顯得太短，渾圓的屁股會像發光的燈泡一樣在黑夜裡閃閃發亮。或者我可以把她塞進某台洗衣機，直到她的衣服洗好烘乾，可是我害怕她的身體會和那間西裝外套一樣，因為過度捲曲而出現過多褶皺。又或者，我只要視而不見，和之前一樣與她和一屋子機器對峙就好了。又或者，又或者我應該把她按在某台洗衣機上，從後面抽插，聽她哀求的聲音包裹嗡嗡的洗衣聲，讓這間屋子在日復一日的重複中得以狂歡。

那一分鐘的種種假設讓我感到羞愧，彷彿從未見過女體一般不知所措。但這又是那麼真切的事實。沒有女人會願意在一個鐘樓怪人一樣醜陋矮小的男人面前脫光衣服。

但是現在，有一個女人在我的洗衣店裡脫光衣服，這個景象是那麼荒誕。但今晚是聖誕夜，所以一切的荒誕又似乎合情合理。

於是我開始親吻她。我的身高只有到她鎖骨處，所以我從她的鎖骨開始，一吋一吋親吻她的肌膚。她的身體已經沒那麼年輕了，皮膚些微失去彈性，脖子上有很深的頸紋，我踮起腳親吻那些皺紋，把舌頭探進褶皺深處，試圖把它們舔平。我感覺到她的身體隨著我的親吻而發抖，整個人卻僵直得站在原處。於是我繼續親她的肩膀，把她的整個肩膀含住，又輕輕咬下去，她用力喘息，雙眼緊閉。我的舌頭又游移到她的腋下，舌頭抵達她灌木林后柔軟的、被保護著的皮膚。她喘得更急促了，然後她也開始吻我。

我們的舌頭交纏在一起。其實我們連對方的姓名都不知道，這一切的不真實卻在我的手觸碰到她的胸部后變得如此真實，只有這肉體是真實的，其他的都是虛假。我用力抓住她不飽滿的胸部，揉搓它，用鼻子聞它，用嘴吮吸它，這是我第一次嘗到女體的味道，是那麼新奇，我不知疲倦得探索這新奇。她在我的愛撫下開始發出呻吟，但又努力壓制住那呻吟，於是從喉頭發出一股難聽的彷彿被人掐住似的聲音。

我要解放她喉嚨口的呻吟，要解放我們被禁錮的身體。我繼續吮吸她的胸部，她的腰部，她的大腿，我的雙手從她的胸部撫摸到她的渾圓的屁股，我拍打它們，撕扯它們。但我又愛它們。我甚至像個虔誠的信徒，跪在地上親吻她的腳趾。

她的呻吟聲終於在我的親吻和愛撫下響徹整間洗衣房，那聲音包裹著洗衣機的嗡嗡聲，這個空間從沒像現在這般充滿生命力，彷彿一切的死寂從都日常的煩冗中解脫出來，空間扭曲、變形、旋繞，任意變換成我想要的樣子。我抬頭，看到她的內褲濕了一片，那股欲求的荷爾蒙味變得更加強烈，朝著我身上的每一個細胞衝擊過來。她用手扯住我的耳朵，她渴望我，她開始哭泣。

我決定探至慾望最深處，那裡有人性最原始的渴望，那裡有很多事情的解答，又或者很多事情，根本不需要解答。我一隻手鬆開皮帶，一隻手探進了她的內褲裡。未知的叢林，溫熱溼滑。

她突然尖叫起來，眼神裡充滿恐懼，那恐怖讓她的臉都變了形，連皺紋都一條一條變得更深了。她用力把我推開，朝著雨中奔走了。

她走了以後，我又只聽得到洗衣機的嗡嗡聲，洗衣房還是那個洗衣房，被白熾燈明晃晃得照著，彷彿一切都沒發生，一切都沒改變。

牆上的指針指向凌晨兩點，該收工了。

我把電源關掉，準備回家，有一台洗衣機哀求我給它留一盞燈，它說它在夜裡會害怕。於是我給它留了一盞燈，沒有鎖門就回家了。

我在家裡總是整夜整夜失眠，失眠的時候就在陽台上澆花。某次在路邊偶然看到茶花，看它開得好看就買下，我總怕它缺水，它卻日益衰敗。

她推門進來的時候什麼也沒穿，光禿禿的，然後徑直走進浴室。我見過她很多種狼狽的樣子，但是這麼倉皇還是第一次。

她開始一邊一邊清洗自己身體，從脖子到鎖骨，到胸部，到臀部，腿部，她清洗得非常仔細。她用指甲抓撓自己的皮膚，她覺得那麼樣還不夠，又找來刷子用力刷洗自己的身體，她把皮膚刷出一道一道血痕。她用刷子刷自己的下體，連陰毛也連根拔起，纏繞在刷子上。

然後她看到我，她把我抱起來，一起放在水裡沖洗，水是滾燙的，和之前的每一次都一樣，我恨透了這熱水。我用力咬她的手，和之前同一個位置，同一個沒癒合的傷口上，流出殷紅的血來，她用力把我甩開，我撞到牆上又摔在馬桶旁。她和我說對不起，然後把我抱起來，又按在水裡，用刷子狠狠刷我，我的身體就像著了火一般，火辣辣得疼痛。她像發了瘋一樣刷洗自己，刷洗我，刷洗那個傷口，彷彿我們是不潔淨的東西，怎麼洗都洗不乾淨。

我醒來的時候已經是中午了，太陽耀眼得讓人心裡發慌。容易失眠的人不喜歡太陽，因為強光讓他們頭痛欲裂。陽光也把我這副身體照得一清二楚，無處容身。

我像個遊魂一樣走到洗衣店，昏昏沉沉準備開始一天的工作。推門，開燈，彎腰把店門口的雜物移到一邊，又檢查了洗衣粉、消毒液之類是否充足。昨晚發生的事情彷彿已經是一個夢的距離，現實和夢靨的距離難以捕捉，我也只當它是一場夢。

整理停當后我抬起頭，驟然發現有一台洗衣機在嗡嗡的工作，我覺得奇怪極了，難道有人闖了進來，到底有什麼衣服是這麼迫不及待得需要清洗？

我走近那台工作中的洗衣機，把眼睛貼到洗衣機的門上，從門上的透明門蓋往裡查看，想看看到底是什麼非洗不可的衣物。

「咚──」水把機器裡的東西推到我面前，撞在了門蓋上，我一驚，猛地向後摔倒在地上。

我看見了，一隻貓，一隻橘色虎斑貓伴隨著水和泡沫在洗衣機裡翻騰。

咕嚕咕嚕，我聽見鳥叫的聲音，又消失。人和人的感情就像我和那隻鴿子，有人想要要不得，有人想走留不住。總是隔著點什麼，再寂寞也無法靠近，一道鐵 窗，縱膈兩個世界。生和死也無非隔著一道門，聽到的倒都是同一種聲音。嗡嗡嗡。（完）

(中國時報)