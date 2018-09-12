2018年09月12日 04:11 中國時報 杜虹

一直覺得，雨是好看的，無論是下在遠山或滴在屋簷。在乾旱的季節裡，若遇一場足夠豐潤大地的降雨，心中每每汨出濃郁欣喜，並為乾渴的土地與萎葉的綠樹感到鬆一口氣。今年直到六月上旬，恆春半島的土地與生靈仍苦候著雨水。

當雨水終於恩賜般降臨，焦渴的山林狂飲甘霖，但至七月，仍不見土地潤澤，烈日快速蒸散了地表水分。然而一入八月，艷陽便收斂了驕氣，天氣時晴時雨，上旬以後大雨無日不落。

雨持續落，先時數日，久渴的土地與山林留住了降水，沿岸海水湛藍依舊。雨仍持續落，陽光無蹤，之後從臨海聚落所在開始，沿岸海水有了泥色的混濁，望眼水色二分陰陽。雨還持續落，再後來海水全面混濁，地表土石隨水侵入水族世界。

大雨不斷，持續十餘年的山野調查工作無法如時順利進行，林間水流聲不斷，四處成澗，那是一個多月前還乾渴著的大地含水量超載的宣告。近幾年來，半島的旱季特別深長，久旱總令人聯想洪患，可怎麼想，都沒想到下不停的雨會持續這麼長的時間。當地五十多歲的同事說過往從不曾見這般現象。

今年八月，陽光半島幾乎被雨水浸透。

登綠野高台而望，雨中有蝴蝶勤採花，這也是異於往常的現象。多年的調查資料顯示，雨天鮮少蝴蝶活動，但此際，一棵開花的樹吸引了二十餘隻鳳蝶流連，山上夥伴說近日常見蝴蝶雨中訪花，我辦公室院落也如此。這雨，不捨晝夜連下近三週，蝶兒若不冒雨採花，只能饑餓待斃。在適者生存的法則下，即使翅翼薄弱，也只能雨中堅強，因為雨，一直下著。

雨是好看的，也是萬物所必須的。但當大地被雨水浸透之後，持續的強降雨便成一種魔咒，森林邊坡土石滑落阻斷道路，社區聚落也因雨成愁。極端氣候影響下，大雨長時間傾倒難以避免，自然生靈以艱難的調適面對存亡，社區聚落也唯有面對氣候現實，依當地條件尋求因應之方，才能在無可迴避的極端天候中與自然共存。如今年八月台灣南部的長時間暴雨，不會只是流年中的偶然。

(中國時報)