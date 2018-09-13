促轉會副主委張天欽 以當東廠為榮 民主醜聞

2018年09月13日 04:10 中國時報 王正寧

東廠打侯說引發軒然大波，張天欽火速請辭。（本報資料照片）

促轉會副主委張天欽在內部會議中，直接點名新北市長參選人侯友宜是轉型正義最惡劣的例子，更以促轉會「升格變東廠」而沾沾自喜，如此促轉心態與操作手法，淪為選戰打手，簡直是民主醜聞，所謂的轉型正義原來只是政治鬥爭的遮羞布。

民進黨政府上台後，積極推動轉型正義，促轉會正是關鍵的執行者。但相關的立法卻因為違反法律基本原理原則，而引發違法、違憲的爭議。明明是「二級獨立機關」，卻又不受《中央行政機關組織基準法》和《行政院組織法》限制。

失控的憲政怪獸

更荒謬的是，促轉會的權力不僅凌駕行政權也跨越司法權，擁有搜索扣押不必經法院同意的「特權」；在民進黨挾著立法院的絕對優勢，甚至還有綠委充當「內應」，必須配合執行「號令」，立法權無力監督下，這個「二級獨立機關」已經變成失控的太上機關、憲政怪獸。

權力的魔戒使人瘋狂！張天欽與內部成員以自居東廠為榮，甘於扮演鷹犬，平時搞清算鬥爭，選舉時甚至「轉型」為競選辦公室，堂而皇之地討論起選戰策略，玷汙轉型正義的價值，更無視人民的付託與民脂民膏。這樣替特定政黨服務的表現，正與在野黨當初的質疑與憂慮不謀而合。

在事件被踢爆後，張天欽火速請辭，希望立即止血。蔡英文總統說，促轉會是獨立機關，發生這事並不妥適。也有綠委批評張是「爛人」、恣意濫權，試圖做出切割，將傷害控制到最小。

原地解散走正道

然而，爛人為什麼可以擔任如此重要的職務，顯然背後靠山夠硬。當初明知人爛仍被提名，是因為「聽話」還是另有其他優點；或者人並不爛，是進入促轉會之後，人也跟著「轉型」了？

「這是我們要跟威權時代，做個了斷的時候。只有跨出這一步，台灣的民主才算真正的鞏固。」蔡英文在促轉會揭牌時做出了深切的期許，但如今看到的卻是民主的「倒退」，除了手段「升級」外，「暗黑」的對象從黃信介等過去的黨外人士換成了藍營的侯友宜，這算是民主的鞏固？真的只是人出了問題？

轉型正義的最終目的是和解，絕對不是假正義之名推動有違憲之虞的惡法，或是藉此行整肅異己之實。促轉會有張天欽，黨產會有沒有？連接受「自家人」掌控的大法官會議檢驗都不敢，不算民主深化的絆腳石？如果轉型正義的推動無法依循民主法制的常軌，原地解散並回歸司法體系才是正道。

(中國時報)