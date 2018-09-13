促轉會副主委張天欽 以當東廠為榮 民主醜聞

促轉會副主委張天欽遭爆在內部會議點名國民黨新北市長參選人侯友宜「就是轉型正義最惡劣的例子」，促轉會主委黃煌雄（右二）12日率專任委員彭仁郁（左起）、楊翠、葉虹靈等人舉行記者會，以三鞠躬向大眾道歉。（陳信翰攝）

友善列印
中國時報
東廠打侯說引發軒然大波，張天欽火速請辭。（本報資料照片）

促轉會副主委張天欽在內部會議中，直接點名新北市長參選人侯友宜是轉型正義最惡劣的例子，更以促轉會「升格變東廠」而沾沾自喜，如此促轉心態與操作手法，淪為選戰打手，簡直是民主醜聞，所謂的轉型正義原來只是政治鬥爭的遮羞布。

民進黨政府上台後，積極推動轉型正義，促轉會正是關鍵的執行者。但相關的立法卻因為違反法律基本原理原則，而引發違法、違憲的爭議。明明是「二級獨立機關」，卻又不受《中央行政機關組織基準法》和《行政院組織法》限制。

失控的憲政怪獸

更荒謬的是，促轉會的權力不僅凌駕行政權也跨越司法權，擁有搜索扣押不必經法院同意的「特權」；在民進黨挾著立法院的絕對優勢，甚至還有綠委充當「內應」，必須配合執行「號令」，立法權無力監督下，這個「二級獨立機關」已經變成失控的太上機關、憲政怪獸。

權力的魔戒使人瘋狂！張天欽與內部成員以自居東廠為榮，甘於扮演鷹犬，平時搞清算鬥爭，選舉時甚至「轉型」為競選辦公室，堂而皇之地討論起選戰策略，玷汙轉型正義的價值，更無視人民的付託與民脂民膏。這樣替特定政黨服務的表現，正與在野黨當初的質疑與憂慮不謀而合。

在事件被踢爆後，張天欽火速請辭，希望立即止血。蔡英文總統說，促轉會是獨立機關，發生這事並不妥適。也有綠委批評張是「爛人」、恣意濫權，試圖做出切割，將傷害控制到最小。

原地解散走正道

然而，爛人為什麼可以擔任如此重要的職務，顯然背後靠山夠硬。當初明知人爛仍被提名，是因為「聽話」還是另有其他優點；或者人並不爛，是進入促轉會之後，人也跟著「轉型」了？

「這是我們要跟威權時代，做個了斷的時候。只有跨出這一步，台灣的民主才算真正的鞏固。」蔡英文在促轉會揭牌時做出了深切的期許，但如今看到的卻是民主的「倒退」，除了手段「升級」外，「暗黑」的對象從黃信介等過去的黨外人士換成了藍營的侯友宜，這算是民主的鞏固？真的只是人出了問題？

轉型正義的最終目的是和解，絕對不是假正義之名推動有違憲之虞的惡法，或是藉此行整肅異己之實。促轉會有張天欽，黨產會有沒有？連接受「自家人」掌控的大法官會議檢驗都不敢，不算民主深化的絆腳石？如果轉型正義的推動無法依循民主法制的常軌，原地解散並回歸司法體系才是正道。

(中國時報)

藍委嗆 促轉會最好自我了斷

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。