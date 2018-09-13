保護台灣 川普問能得到什麼

2018年09月13日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

1970年代揭發「水門案」的《華盛頓郵報》現任副總編輯伍華德，11日出版的新書《恐懼：川普入主白宮》（Fear: Trump in the White House）揭露白宮諸多內幕，美國總統川普曾在今年初的一場國安會議，質疑美國為何要保護台灣，他問在場的幕僚：「保護台灣，我們能得到什麼？」

根據這本書，川普是在今年1月19日於白宮戰情室討論南韓議題時提到台灣。當時川普在會議中直截了當地問：「（美國）在朝鮮半島維持龐大軍力部署，我們得到了什麼？」他還問：「保護台灣，我們能得到什麼？」

不滿防禦開支沒回報

根據書籍內容，川普一直認為，美國替北約、中東以及亞洲國家支付防禦開支，但最後究竟能獲得什麼？「我們到底為什麼要跟南韓做朋友？」

國防部長馬提斯和美軍參謀首長聯席會議主席鄧福德向川普解釋美韓關係的重要性。馬提斯告訴川普：「我們這麼做是為了防止發生第三次世界大戰。」

這場會議由當時擔任白宮國家安全顧問的麥馬斯特召集。與會者除了川普，還包括時任國務卿提勒森、國防部長馬提斯、白宮幕僚長凱利、美軍參謀首長聯席會議主席鄧福及時任白宮首席經濟顧問柯恩。

川普繼續表示，「我們正流失大量的金錢以及與南韓、中國等國貿易。如果我們沒有那麼愚笨，我們應該會很有錢，我們被當成笨蛋，尤其是北約。」

外交將本求利至上

這段內容反映出川普對外交事務的思維，也是依循商人將本求利模式。會後馬提斯告訴親信，川普的行為和認知只有小學五、六年級的水準。書中也提到幕僚提醒川普要注意大陸，但川普認為，這些問題靠他與大陸國家主席習近平的交情就可解決。白宮幕僚長凱利稱川普是「白癡」、「精神錯亂」。

2016年12月美總統當選人川普接聽蔡英文總統的祝賀電話，後來，川普陸續簽署由美國國會推動的友台法案，包括《台灣旅行法》和《國防授權法》，日前美國聯邦參議員提出《台北法案》，以協助台灣保住邦交國。民進黨執政當局因此認為台美關係在川普政府領導下越加親密，部分評論則批評美國對台口惠而實不至，並可能傷害兩岸關係發展。

我總統府發言人黃重諺接受新加坡《聯合早報》訪問時表示，不評論「類似個人的著作發表」。但他補充說，在台美關係上，府方認為美國是台灣在國際上最重要的盟友，包括持續而良好的台美關係、穩定的東亞區域局勢，對於雙方都至關重要。

(中國時報)